Raad van State worstelt met enorme toename van bezwaren tegen bouwplannen

Het energiepark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Het park bestaat uit windmolens, zonnepanelen en accu’s, die samen een grote batterij vormen. Beeld Arie Kievit

Dit bevestigt de Raad van State na berichtgeving van Trouw. De hoogste bestuursrechter van Nederland kreeg in 2019 zo’n 1.400 bezwaren binnen over ruimtelijke projecten, van woningbouw tot snelwegverbredingen. Een jaar later waren het er ruim 1.800, vorig jaar ging het om 2.300 bezwaren. De raad heeft zich voorgenomen zaken over grote plannen binnen een jaar af te ronden, maar slaagt hier steeds minder vaak in.

Een voorzieningenrechter kan een bouwproject stilleggen zolang een rechtszaak loopt. Ook als de bouw niet tot stilstand komt, kan de onzekerheid over de lopende zaak tot een afwachtende houding leiden, zegt woordvoerder Pieter-Bas Beekman. ‘Je kunt wel op eigen risico doorgaan, maar de zaak blijft als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangen. De brute conclusie is dat projecten stil komen te liggen.’

Stikstofregels

Niet alleen liggen er meer zaken bij de Omgevingskamer, de zaken worden ook complexer. Burgers onderbouwen hun bezwaren de laatste jaren met een breder pallet aan argumenten, zoals stikstofregels, vertelt Beekman. Dat levert de juristen van de Raad van State dus meer werk op.

Ondertussen kampt de raad met een personeelstekort. Er werken ongeveer driehonderd juristen bij de afdeling bestuursrecht en er staan enkele tientallen vacatures open. Door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijker geworden medewerkers aan te trekken, zegt woordvoerder Beekman. ‘En in coronatijd was het lastiger werven. Normaal moeten we het hebben van bijvoorbeeld stages en inhousedagen, daar kwam de klad in. Mogelijk waren we hierdoor minder zichtbaar als werkgever.’

Nieuwe omgevingswet

Naar de oorzaak van het toegenomen aantal bezwaren is het gissen. Mogelijk speelt mee dat op 1 januari 2023 een nieuwe omgevingswet moet ingaan, aldus Beekman. Het kost gemeenten en provincies tijd en moeite om nieuwe wetgeving in de vingers te krijgen. Daarom willen ze voor die tijd zoveel mogelijk besluiten nemen op basis van de huidige wetgeving, is het idee. Een golf aan besluiten betekent ook een golf aan bezwaren. Als dit inderdaad een rol speelt, zou het aantal bezwaren volgend jaar dus weer kunnen dalen.

Verder is het door een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg, het Varkens in Nood-arrest, sinds vorig jaar voor meer mensen mogelijk om naar de Raad van State te stappen over milieukwesties. Voorheen konden alleen ‘belanghebbenden’ dit doen; mensen die zelf direct de gevolgen merken van een overheidsbesluit. Nu kunnen in sommige gevallen ook andere burgers aankloppen, mits ze eerder een zienswijze – een reactie op een overheidsplan voordat het wordt uitgevoerd – hebben ingediend.