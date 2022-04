Raad van State: weerzin tegen ‘Brussel’ onterecht, wantrouwen ondergraaft draagvlak EU in Nederland

Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. Beeld Jiri Büller

Dat schrijft de Raad van State donderdag in het jaarverslag over 2021. De oorlog in Oekraïne bewijst onmiskenbaar de noodzaak van samenwerking tussen staten met soms tegengestelde belangen, stelt de Raad. Een ‘ambivalente, soms zelfs wantrouwende houding doet het belang en de waarde van de internationale rechtsorde geen recht en kan het draagvlak ervoor onder burgers ondergraven’.

De Raad van State is, behalve de hoogste bestuursrechter, onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. ‘De internationale rechtsorde staat niet op gespannen voet met de nationale soevereiniteit, maar geeft juist uitdrukking aan de uitoefening daarvan’, zegt de Raad. Met instemming haalt de Raad een uitspraak aan van Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie: ‘De lidstaten hebben hun soevereiniteit gebundeld, niet uit handen gegeven.’

In de Tweede Kamer spreken partijen als PVV, Forum voor Democratie en JA21 vaak hun weerzin uit over ‘dictaten’ uit Brussel. Die zouden zich uitstrekken over ‘alle facetten van het dagelijks leven’, zoals bijvoorbeeld JA21-voorman Joost Eerdmans afgelopen oktober in de Tweede Kamer zei. Volgens hem worden ‘onze wetten en regels continu bedolven’ onder voorstellen en uitspraken uit Europa.

Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State, verzet zich tegen het beeld dat de EU de burger zou ‘vastketenen en zijn vrijheid ontnemen’. Volgens hem is het eerste wat een nieuwe, volledig onafhankelijke staat zou doen afspraken maken met buurlanden. ‘Omdat dit goed is voor bedrijven en burgers. Het biedt voordelen in termen van vrijheid, vrede, veiligheid en welvaart.’

De Graaf beaamt dat aan internationale samenwerking ook nadelen kleven. ‘Er bestaat niet zoiets als een free lunch. Vrachtwagens ervaren bureaucratie, bouwbedrijven ervaren concurrentie uit het buitenland, er zijn migratiestromen. Maar dat we soevereiniteit uit handen hebben gegeven, in een grotere gemeenschap met andere landen, is framing.’

Volgens De Graaf zou de actuele situatie in Europa tot reflectie moeten leiden. ‘Zeker nu Oekraïne in brand staat, is het goed om na te denken over de grondslagen van het internationale recht en het belang van samenwerking tussen staten. Daar moeten we niet te gemakkelijk op afgeven, dat moeten we koesteren.’