Raad van State velt oordeel dat kabinet en bouwsector vreesden: bouwvrijstelling in strijd met EU-wetgeving

De plek waar de pijplijn van CO2-opvangproject Porthos het vaste land zou moeten gaan verlaten, bij het strand aan de Maasvlakteweg. Ook een bekende plek voor vogelaars en vissers. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

De bestuursrechter heeft hiermee het oordeel geveld dat de meeste juristen al voorspelden en dat het kabinet en de bouwsector vreesden: de tijdelijke stikstofuitstoot die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden mag niet zomaar genegeerd worden. Aanvragen voor een bouwvergunning moeten voortaan vergezeld gaan van een stikstofberekening waarin de gevolgen van de emissies op nabijgelegen natuur worden berekend. Pas als uit die berekening blijkt dat er geen natuurschade optreedt, mag de vergunning worden afgegeven. Is die schade er wel, dan zal de aannemer of projectontwikkelaar de schadelijke uitstoot moeten compenseren met stikstofruimte uit de landelijke stikstofbank. Of hij moet op eigen houtje de benodigde stikstofruimte regelen.

Uit de toelichting bij het vonnis blijkt dat de rechters zwaar hebben meegewogen dat het kabinet tot nu toe weinig vaart maakt met het verlagen van de landelijke stikstofemissies. Een stevig kabinetsplan om de ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij voor 2030 te verlagen is deze zomer tijdens de Remkes-overleggen in feite geheel ontmanteld, zodat volstrekt onduidelijk is wat dit beleid gaat opleveren en wanneer.

‘Het overgrote deel van de genoemde (stikstof)maatregelen is niet concreet uitgewerkt en een flink deel van de maatregelen is afhankelijk van vrijwillige keuzes van ondernemers’, merkt de rechtbank op. ‘Daarbij speelt mee dat er geen rekening mee is gehouden dat de bouwvrijstelling onbeperkt kon worden ingezet, zonder beperking in de tijd of naar locatie. Bovendien gold deze niet alleen voor concrete woningbouwprojecten, maar ook voor grote, meerjarige infrastructurele projecten. Al met al staat niet vast dat de toekomstige verbetering van de natuur zo groot is, dat de stikstofneerslag van bouwactiviteiten daartegen wegvalt.’

Klimaatproject in Rotterdam

Het oordeel van de Raad van State betreft een rechtszaak die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft aangespannen tegen de minister van Economische Zaken. MOB vecht een bouwvergunning aan die is afgegeven voor een groot klimaatproject in de Rotterdamse haven. Vier gas- en olieproducenten in het Botlekgebied willen in totaal 37 megaton van hun broeikasgasuitstoot afvangen en via een lange pijpleiding afvoeren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Dit Porthos-project vereist onder andere de aanleg van een compressorstation op de Maasvlakte. De bouwwerkzaamheden leiden tot stikstofneerslag op vier Natura 2000-gebieden.

MOB was in 2019 ook de eisende partij in de rechtszaak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS-uitspraak vormde de aanzet tot de landelijke stikstofcrisis, omdat die het kabinet ertoe dwingt de landelijke stikstofuitstoot drastisch te verlagen. Sinds dat arrest van 29 mei 2019 moet de overheid van alle nieuwe economische activiteiten nagaan of die stikstofneerslag op kwetsbare natuur veroorzaken. Als natuurschade niet kan worden uitgesloten, moet de extra stikstofdepositie gecompenseerd worden met maatregelen die de stikstofneerslag op datzelfde natuurgebied verlagen.

De Raad van State had tegen PAS exact hetzelfde bezwaar als nu tegen de bouwvrijstelling: ook de PAS faciliteerde extra stikstofemissies met als argument dat die door toekomstig overheidsbeleid op den duur wel gecompenseerd zouden worden. De overheid had zich namelijk voorgenomen de landelijke stikstofuitstoot fors te verlagen door middel van milieumaatregelen die nog uitgewerkt moeten worden. Die redenering volgde de overheid ook bij de bouwvrijstelling: de uitstoot van al die individuele bouwprojecten zou uiteindelijk wegvallen tegen de stikstofreducerende maatregelen die het kabinet gepland heeft.

Maar de Europese wetgeving laat geen ruimte voor stikstofemissies ‘op de pof’: nu uitstoten en later pas compenseren. Zeker niet als die toekomstige compensatie nog helemaal niet geregeld is, herhaalt de bestuursrechter nog maar een keer. Het kabinet is dus in dezelfde valkuil getrapt als bij de PAS en de rechtbank geeft het daarvoor opnieuw een tik op de vingers.

Stikstofvrijstelling voor bouwfase

Om te voorkomen dat de bouw grotendeels stil zou komen te liggen bij gebrek aan stikstofruimte, heeft het parlement in juli 2021 een stikstofvrijstelling voor de bouwfase in de wet opgenomen. Deze bepaling houdt in dat de stikstof die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden geen natuurschade veroorzaakt en daarom niet gecompenseerd hoeft te worden. Omdat bouwwerkzaamheden per definitie tijdelijk zijn, kunnen ze volgens de overheid geen langetermijneffecten hebben op de natuurkwaliteit.

MOB is het daar niet mee eens. Volgens de milieuorganisatie mag de overheid er niet voetstoots van uitgaan dat er nooit natuurschade optreedt door bouwwerkzaamheden. De tijdelijke uitstoot van een individueel project is misschien heel klein, maar de cumulatieve uitstoot van duizenden bouwprojecten in het hele land is dat niet. Bovendien staat de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn helemaal geen vrijstelling voor ‘tijdelijke’ uitstoot toe, aldus MOB.

De bestuursrechtbank geeft MOB hierin nu gelijk. Klimaatminister Rob Jetten wachtte de uitspraak met klamme handen af. Het Porthos-project moet een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen voor de industrie. Als dit project vertraging oploopt, komen die doelen in het gedrang. Ook loopt de aanleg van wind- en zonneparken nu waarschijnlijk vertraging op. Dat geldt ook voor woningbouwprojecten. De bouwsector waarschuwde vooraf voor grote vertragingen in de bouwopgave als de rechter de vrijstelling van tafel zou vegen.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Bart Jan van Ettekoven, probeerde de gevolgen van de uitspraak te nuanceren door te zeggen dat die géén landelijke bouwstop tot gevolg heeft. Maar het vereiste om voor elk bouwproject een stikstofanalyse te maken zal volgens de bouwnijverheid wel tot grote vertragingen leiden. Er is namelijk een groot tekort aan experts die zulke stikstofberekeningen kunnen maken.

Tussenvonnis

De uitspraak van woensdag is een tussenvonnis. De indieners van het Porthos-project hebben de nu vereiste stikstofberekening gaande de rechtbankprocedure alsnog aangeleverd, zei Van Ettekoven. Die kwam echter te laat om nog mee te wegen in de procedure. MOB krijgt nu zes weken de tijd om op die berekening te reageren. Daarna zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen, maar die einduitspraak over Porthos maakt geen verschil meer voor de algemene bouwvrijstelling: die is nu definitief door de rechtbank afgeschoten.