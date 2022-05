Raad van State tikt kabinet opnieuw op de vingers: geen detentie asielzoekers zonder zicht op uitzetting

Eric van der Burg, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op het Binnenhof. Beeld Bart Maat / ANP

De uitspraak raakt aan een precair punt in het Nederlandse asielbeleid: de al jaren stuklopende pogingen om afgewezen asielzoekers het land uit te krijgen. Opeenvolgende kabinetten streefden naar het maken van sluitende afspraken met vooral Noord-Afrikaanse landen als Algerije, Marokko en Tunesië om afgewezen onderdanen terug te nemen, maar in de praktijk komt daar nog weinig van terecht.

Intussen blijft het Nederlandse beleid wel onverminderd gericht op uitzetting, inclusief detentie van mensen die zijn afgewezen. Detentie is echter alleen toegestaan als er daadwerkelijk uitzicht is op vertrek, benadrukt de Raad, geheel in lijn met decennia van nationale en internationale jurisprudentie.

In mensenrechtenverdragen bestaat weliswaar geen verbod op vreemdelingendetentie, maar uit internationale mensenrechtenstandaarden blijkt wel dat gevangenneming alleen is toegestaan als ‘ultimum remedium’. Dat betekent dat uiterste terughoudendheid vereist is en dat een overheid steeds opnieuw de noodzakelijkheid en de proportionaliteit moet kunnen aantonen. In Nederland geldt ‘uitzicht op uitzetting’ als belangrijke maatstaf: in dat geval is detentie tijdelijk toegestaan om te voorkomen dat mensen onderduiken om een gedwongen vertrek te voorkomen.

Laissez-passer

De Raad ziet weliswaar dat staatssecretaris Eric van der Burg net als zijn voorgangers druk onderhandelt met Algerije, maar ook dat er in de praktijk nog niet één ‘laissez-passer’ voor een afgewezen Algerijn is verstrekt. ‘Daarmee heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onvoldoende duidelijk gemaakt dat de vreemdelingen binnen een redelijke termijn uitgezet kunnen worden naar Algerije’, oordeelt de Raad nu in drie uitspraken over drie individuele Algerijnen. Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 zijn meer dan 250 aanvragen voor een laissez-passer gedaan, maar op geen van die verzoeken heeft Algerije positief beslist.

De uitspraken passen in een trend. Vorig jaar deed de Raad een soortgelijke uitspraak over afgewezen Marokkanen in detentie. Ook die moesten per direct worden vrijgelaten omdat toenmalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol niet kon aantonen dat er uitzicht was op ‘vertrek binnen een redelijke termijn’. De Marokkaanse autoriteiten hebben in 2019 voor het laatst een zogenoemd laissez-passer verstrekt. Daarmee verviel ook voor afgewezen Marokkanen elke grond om hen nog langer gevangen te houden.

Illegale vreemdelingen die worden vrijgelaten, belanden in de praktijk vaak op straat. Zonder papieren is er geen recht op opvang, al zijn er wel enkele gemeenten die een zogenoemde bed-bad-brood-regeling bieden voor deze groep.