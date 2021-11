Raad van State negeerde kritiek op handelen in toeslagenaffaire uit vrees voor rommelig juridisch beeld

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire lopen mee in de Mars met de Moeders. Beeld ANP

Het zelfonderzoek, uitgevoerd door de de Afdeling bestuursrechtspraak, werd ingesteld naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat de bestuursrechters vasthielden aan een strenge uitleg van de wet, omdat ze zich daar nu eenmaal in een vroeg stadium aan gecommitteerd hadden.

Zoals bekend heeft de Raad van State een cruciale rol gespeeld in het schandaal. In rechtszaken over het terugvorderen van kinderopvangtoeslag stelde het rechtscollege de Belastingdienst stelselmatig in het gelijk, ten nadele van de protesterende ouders. De bestuursrechters bleven ouders veroordelen tot het terugbetalen van hun volledige kinderopvangtoeslag, ook al hadden zij slechts een klein deel van de opvangkosten niet betaald.

Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, kwalificeert de gehanteerde juridische insteek vrijdag als ‘streng, strenger, strengst’. Uit het onderzoeksrapport valt op te maken dat een aantal staatsraden en juristen vanaf 2014 gewetensnood begon te krijgen. Intern gingen ze de discussie aan over de arresten van de Raad van State in kinderopvangtoeslagzaken. Pakten die niet veel te hard uit voor de ouders en was dat wel rechtvaardig?

Juridisch rommeltje

De twijfelaars werden echter overstemd door een meerderheid van de bestuursrechters. Die meerderheid vond dat de Raad van State niet zomaar kon terugkomen op eerder uitgesproken vonnissen. Het argument daarvoor was ‘het behoud van een heldere juridische lijn en van de rechtseenheid’. Daarmee wordt blijkbaar bedoeld dat het – vrij vertaald – een juridisch rommeltje zou worden als de Raad van State maatwerk zou gaan leveren in toeslagenzaken en/of zou terugkomen op de eerder gekozen ‘alles-of-niets-benadering’. Afwijken van eerder gewezen arresten zou maar verwarring wekken bij de lagere rechtbanken.

De meeste staatsraden prefereerden dus het doorgaan op de ingeslagen verkeerde weg – een beleid waarvan ouders de dupe werden – boven het creëren van een rommelig juridisch kader en het moeten toegeven van fouten. Tussen 2012 en 2019 negeerde de Raad van State alle interne en externe signalen dat de ‘alles-of-niets-aanpak’ bij het terugvorderen van toeslagen onrechtvaardig uitpakte voor ouders.

Tot inkeer

Pas in oktober 2019, toen niet langer te ontkennen viel dat de Belastingdienst een groot aantal ouders schandalig had behandeld, kwam de hoogste bestuursrechter tot inkeer. Toen concludeerde de Raad van State dat de wetgeving tóch ruimte liet voor een milder terugvorderingsbeleid. Tot dan toe hadden de bestuursrechters bij hoog en laag volgehouden dat exact dezelfde wetgeving op geen enkele andere manier geïnterpreteerd kon worden, dan dat de ouder de volledige toeslag moest terugbetalen als hij of zij één euro van de opvangkosten niet had voldaan.

Na de Belastingdienst en het demissionaire kabinet trekt nu ook de Raad van State het boetekleed aan. ‘We hadden deze ouders betere rechtsbescherming moeten bieden’, zegt Van Ettekoven deemoedig. Hij biedt de gedupeerde ouders namens de hoogste bestuursrechter ‘oprechte excuses’ aan en belooft verbeteringen. Een van de lessen die hij trekt uit de toeslagenaffaire is dat de interne tegenspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak beter georganiseerd moet worden, want daar heeft het duidelijk aan geschort.

Zwart-witdenken

Ook externe waarschuwingen en signalen dat de ouders veel te hard werden aangepakt, drongen niet door tot het juridisch bastion aan de Haagse Kneuterdijk. Zo vonniste de Rotterdamse rechtbank vele malen in het voordeel van de ouders, met als argument dat de wetgeving wel degelijk ruimte laat voor coulance en matiging van het ‘alles-of-niets-beleid’. De Raad van State maakte bijna al die vonnissen in hoger beroep ongedaan.

Hoewel de Raad van State dus toegeeft dat zijn arresten in veel toeslagenzaken te streng waren, wil Van Ettekoven er toch op wijzen dat niet alle ouders geheel onschuldig zijn. ‘We moeten oppassen dat we niet wéér doorslaan in zwart-witdenken. Eerst behandelden we alle ouders als fraudeurs, nu zien we elke ouder als gedupeerde. Na 1.875 rechtszaken is onze indruk: er zijn vijftig tinten grijs.’