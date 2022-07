Raad van State kraakt wet voorkeurstemmen: ‘Meer versplintering en meer cliëntelisme’

De beëdiging van de Kamerleden in maart 2021. Pieter Omtzigt haalde ruim 342 duizend voorkeurstemmen binnen voor het CDA, inmiddels zit hij op eigen titel in de Kamer. Beeld Bart Maat / ANP

Dat schrijft de Raad, de belangrijkste adviseur van kabinet en Tweede Kamer, in het advies over het wetsvoorstel Met één stem meer keus. Met dat plan hoopt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken de band tussen kiezers en politici te versterken. De Raad is niet onder de indruk en ‘ziet niet in hoe dit voorstel het geschetste probleem zou kunnen oplossen’.

Bruins Slot wil met ingang van 2025 de voorkeurstem een zwaarder gewicht geven bij verkiezingen. Kiezers krijgen in het stemhokje voortaan twee opties. De ene optie is dat de kiezer het hokje naast het logo van een politieke partij rood maakt. Dat is een stem op de partij en de door die partij opgestelde volgorde van de kandidatenlijst.

De kiezer kan echter ook het vakje rood maken naast de kandidaat van zijn voorkeur. Bijvoorbeeld omdat het iemand uit de regio is, of iemand met veel inhoudelijke kennis over een bepaald onderwerp.

Het totaal aantal stemmen op een lijst bepaalt dan net als nu hoeveel zetels een partij krijgt, maar de kandidaat met de meeste eigen stemmen krijgt als eerste een zetel, ook als hij of zij bijvoorbeeld meer stemmen heeft dan de lijsttrekker. Ook de volgorde van de rest van de lijst wordt op die manier vastgesteld. De meeste stemmen gelden.

Johan Remkes

Met deze maatregel neemt het kabinet een voorstel over van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, die onder voorzitterschap van VVD-coryfee Johan Remkes eind 2018 een advies uitbracht over betere representatie van alle Nederlanders in de volksvertegenwoordiging en versterking van de rechtsstaat.

De Raad heeft ernstige twijfels of Remkes en Bruins Slot veel oplossen met het wetsvoorstel. Het kabinet verwijst naar onderzoeken waaruit blijkt dat zo’n 30 procent van de kiezers zich door geen enkele politieke partij goed vertegenwoordigd voelt, maar de Raad is niet onder de indruk.

‘Als dit al zo zou zijn, zou dit een lacune in het partijenlandschap zijn’, aldus de Raad. ‘Nu het voorstel zich slechts richt op de vervulling van zetels binnen een lijst en niet op de competitie tussen partijen valt echter niet in te zien hoe de voorgestelde keuze tussen een kandidaats- of lijststem het geschetste probleem zou kunnen oplossen.’

Vrees voor uitholling partijen

Daarnaast voorziet de Raad juist nieuwe politieke problemen als Bruins Slot doorzet en kandidaten in verkiezingscampagnes dus meer nadruk moeten gaan leggen op hun eigen kwaliteiten dan op die van hun partij. In het algemeen vreest de Raad verdere uitholling van politieke partijen, de pijlers waarop de Nederlandse democratie is gebouwd. Het wetsvoorstel is daarom ‘onvoldoende doordacht’.

Zo vrezen de adviseurs dat het nieuwe stelsel vooral veel goede campagnevoerders in de Kamer zal brengen. ‘Dit kan ten koste gaan van de kansen van kandidaten die minder in de schijnwerpers staan, maar beschikken over belangrijke inhoudelijke expertise en ervaring. In kwalitatief opzicht kan daarmee de uitvoering van de essentiële parlementaire taken – controle en wetgeving – verder onder druk komen te staan.’

Ook waarschuwt de Raad voor nog meer politieke versnippering. ‘Het gevoelde persoonlijke mandaat kan er toe leiden dat aldus verkozen volksvertegenwoordigers een meer eigen koers varen. In uiterste gevallen kan dit leiden tot afsplitsing. Verdere fragmentarisering is evenwel onwenselijk, nu fracties al een kleine omvang hebben en daardoor veel moeite hebben om hun grondwettelijke taken uit te voeren.’

Cliëntelisme

Speciale aandacht vraagt de Raad voor het risico van cliëntelisme. Kandidaten zullen geneigd zijn voor hun persoonlijke campagne financiering te zoeken door bedrijven en personen, die daar vervolgens gunsten voor zouden kunnen verlangen. Dat schreeuwt om strengere regels voor financiering van individuele campagnes, stelt de Raad, maar het kabinet heeft daar vooralsnog geen plannen voor.

In haar reactie schrijft minister Bruins Slot dat zij de komende maanden aan de slag gaat ‘met het beter onderbouwen van het wetsvoorstel’. Zij hoopt het begin 2023 alsnog voor te kunnen leggen aan de Tweede Kamer.