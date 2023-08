Raad van State: klimaatproject Porthos mag doorgaan

De Maasvlakte in Rotterdam eind 2022. Hier moet de pijplijn komen voor CO2- opvangproject Porthos. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Raad van State deed woensdagochtend einduitspraak in een rechtszaak die was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). MOB maakte bezwaar tegen Porthos, dat broeikasgassen van de petrochemische industrie afvangt, omdat bij de bouw van een compressorstation op de Maasvlakte en de aanleg van pijpleidingen stikstof vrijkomt die neerdaalt in het duingebied. De Europese natuurbeschermingswetten dicteren dat de overheid moet voorkomen dat de natuur daar onder lijdt.

Volgens de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, Bart Jan van Ettekoven, is die garantie er in dit geval. De minister van Economische Zaken en het consortium dat Porthos wil aanleggen, hebben een ecologisch onderzoek overlegd dat is uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis. Van Ettekoven stelde bij het voorlezen van het vonnis dat deze toets ‘met de juiste uitgangspunten en de vereiste diepgravendheid is verricht’.

Vonnis geldt niet voor andere bouwprojecten

De bestuursrechter gaat niet mee in de vrees van MOB dat de rechter met deze uitspraak feitelijk een drempelwaarde creëert voor andere bouwprojecten. MOB betoogde dat als tijdelijke, lage emissies die in de bouwfase van Porthos optreden op voorhand als onschadelijk worden aangemerkt, dit argument voortaan bij alle bouwprojecten in Nederland kan worden gebruikt. Met als gevolg dat de tijdelijke stikstofuitstoot in de bouwfase in de praktijk altijd genegeerd kan worden.

Van Ettekoven stelt dat deze vrees onterecht is. Hij wijst erop dat voor elk afzonderlijk bouwproject nog steeds een aparte ecologische beoordeling moet worden gemaakt. De conclusie dat de tijdelijke stikstofuitstoot tijdens de aanleg van de Porthos-installaties geen natuurschade veroorzaakt, kan volgens hem dus niet zomaar worden overgenomen voor andere bouwprojecten.