Raad van State geeft het kabinet deksel op de neus: uitspraken nareisbeperking niet geschorst

Overnachters onder een tent in het asiel-aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld Harry Cock/ de Volkskrant

De rechtbanken van Amsterdam en Middelburg deden in de week voor Kerstmis uitspraak in zaken die erkende asielzoekers uit Turkije tegen de staat hadden aangespannen. De mannelijke statushouders willen hun vrouw en kinderen naar Nederland laten komen, maar het kabinet wil dat pas toestaan als ze over een woning beschikken. Die nieuwe regel stelde de regeringscoalitie afgelopen zomer in als onderdeel van een moeizaam bevochten akkoord over de opvang van asielzoekers. De maatregel moet de komst van nareizigers flink vertragen.

De VVD en het CDA dwongen de nareisbeperking bij de coalitiepartners af in de hoop dat het bemoeilijken van gezinshereniging nieuwe asielzoekers zal afschrikken. Ook moet de maatregel de druk op de overvolle asielopvang verlichten. Als gevolg van het grote woningtekort verblijven duizenden statushouders langdurig in asielzoekerscentra. Het kan jaren duren voordat zij doorstromen naar een sociale huurwoning. Het nieuwe kabinetsbeleid dicteert dat statushouders zonder woning minstens zes maanden moeten wachten voordat zij hun minderjarige kinderen en echtgenoten naar Nederland mogen halen.

Veel juristen zeiden meteen al dat de nareisbeperking in strijd is met internationale mensenrechten- en vluchtelingenverdragen en daarom juridisch onhoudbaar is. De verdragen laten geen ruimte voor de eis aan statushouders dat zij eerst een woning moeten hebben voordat zij herenigd kunnen worden met hun familie. Coalitiepartij ChristenUnie heeft steeds gezegd dat zij de maatregel alleen steunt als die bij de rechter overeind blijft.

Hoger beroep in januari

Een aantal statushouders dat nog in de asielopvang verblijft maar wel graag gezinshereniging wil, stapte dit najaar naar de rechter om de nareisbeperking aan te vechten. De rechters in Amsterdam en Middelburg stelden de Turkse mannen deze maand in het gelijk. De rechtbanken in Haarlem en Arnhem oordeelden recentelijk in het voordeel van Irakese en Syrische statushouders.

In reactie daarop vroeg het kabinet vorige week een voorlopige voorziening aan bij de Raad van State. De Rijksoverheid wilde dat de Raad van State de voor statushouders gunstige vonnissen in afwachting van het hoger beroep zou schorsen. Dat zou het kabinet enig respijt geven, waardoor de nareisbeperking feitelijk voorlopig van kracht zou blijven.

De Raad van State geeft het kabinet echter de deksel op de neus: de gezinshereniging van de twee Turkse statushouders kan gewoon doorgaan. De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken.

Hiermee heeft de bestuursrechtbank nog geen inhoudelijk oordeel gegeven over de nareisbeperking zelf. De rechtszitting over het hoger beroep is in januari gepland. Dat is sneller dan gebruikelijk bij beroepszaken, maar volgens een woordvoerder vindt de Raad van State het van groot belang ‘dat er snel duidelijkheid komt over deze kwestie’. De uitspraak in hoger beroep, en daarmee het definitieve juridische oordeel over de nareisbeperking, volgt dan enkele weken later. Totdat dit vonnis er ligt kunnen statushouders die wachten op gezinshereniging geen rechten ontlenen aan deze voorlopige voorziening.