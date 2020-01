Raad van State geeft groen licht voor islamitische school Naaldwijk

Het centrum van Naaldwijk, de plaats waar de Haagse stichting van Yunus Emre een islamitisch school wil verwezenlijken. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Haagse scholengemeenschap Yunus Emre wil een islamitische basisschool openen in Naaldwijk. Maar de gemeente Westland weigert dit mogelijk te maken. Er zou bovendien in Naaldwijk geen draagvlak zijn voor islamitisch onderwijs.

Ook twee opeenvolgende ministers van onderwijs (eerst Sander Dekker, toen Arie Slob) wezen de aanvraag voor het stichten van de school af, in 2016 en 2018. Maar de Raad van State bepaalde vorig voorjaar dat de aanvraag van Yunus Emre wel in orde is en dat het ministerie de school moet bekostigen. Daarop zette minister Slob alles op alles om de school er alsnog te krijgen.

Slob passeerde de gemeenteraad met een zogeheten ‘indeplaatsstelling’ en keurde namens de gemeente Westland de aanvraag goed. Het komt vrijwel nooit voor dat een minister zoiets doet. En het kwam niet eerder voor dat een gemeente hiertegen in beroep ging.

Was het ingrijpen van de minister terecht? Ja, oordeelt de hoogste bestuursrechter nu. Door de eerdere uitspraak is de gemeenteraad van Westland verplicht de school in het plan van scholen op te nemen. Dat deed de gemeenteraad echter niet. Daardoor is er volgens de Raad van State sprake van ‘taakverwaarlozing’. ‘De minister mocht daarom ingrijpen.’

Het gevolg van de uitspraak is dat de islamitische basisschool een plek heeft gekregen in het plan van scholen 2020-2023 van de gemeente Westland. Zo komt de school in aanmerking voor financiering door de overheid.

Nederland telt momenteel 54 islamitische basisscholen; in 2017 volgde ongeveer 1 procent van het totale aantal leerlingen islamitisch onderwijs. Ter vergelijking: ongeveer 30 procent van de leerlingen gaat naar een protestants-christelijke school. De meeste islamitische scholen bevinden zich in Noord- en Zuid-Holland.