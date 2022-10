Raad van State bevestigt: beweiding van koeien kan tot minder stikstofuitstoot leiden

Dronefoto van koeien in een weiland in de Gelderse Vallei. Beeld ANP

Met de uitspraak geeft de Raad boeren meer duidelijkheid over wat zij kunnen doen om hun stikstofuitstoot te beperken. Boeren grijpen daarvoor graag naar innovaties en managementmaatregelen, zoals het meer beweiden van koeien, om krimp van de veestapel te voorkomen. Milieuorganisaties hebben twijfels over de effectiviteit van zulke ingrepen en willen dat het gebruik ervan aan strenge voorwaarden wordt gebonden. Maar met zijn uitspraak van woensdag geeft de hoogste bestuursrechter hen grotendeels ongelijk.

De zaak bij de Raad van State draait om een melkveehouderij in het Utrechtse Baambrugge. De boerderij wil uitbreiden en de toename van de stikstofuitstoot die dat veroorzaakt compenseren door een emissiearme stal te bouwen en de koeien vaker in de wei te laten. Beweiding van koeien levert in principe stikstofreductie op, omdat voor de natuur schadelijke stikstofverbindingen ontstaan als poep en plas van koeien bij elkaar komt. In de stal, waar het vee op dezelfde plek zijn behoefte doet, gebeurt dat vaker dan in de wei.

De provincie verleende de boer daarom een natuurvergunning die uitbreiding mogelijk maakt. Maar milieuorganisaties Mobilisation for the Environment en Leefmilieu tekenden protest aan. Zij vonden dat de provincie strenger had moeten controleren of de nieuwe werkwijze niet toch meer stikstofuitstoot op zal leveren.

Koeien stoten in de wei minder stikstof uit dan in de stal

De Raad van State geeft de milieuorganisaties op de meeste punten ongelijk. Beweiding van koeien levert onder bepaalde voorwaarden wel degelijk minder stikstofuitstoot op. De boer moet dan wel kunnen aantonen dat hij voorheen het recht had om mest uit te rijden op zijn land. In dat geval mag hij de uitstoot door het beweiden van koeien wegstrepen tegen de (veel hogere) uitstoot door het uitrijden van mest.

Belangrijk is dat de boer hierbij uit mag gaan van hoeveel mest hij in de uitgangssituatie op grond van zijn vergunning of algemene wetgeving mocht uitrijden, en niet – zoals de milieuorganisaties eisten – hoeveel hij in werkelijkheid op zijn land uitreed.

Het idee achter de uitspraak is dat koeien die in de wei lopen minder mest in de stal achterlaten en de stalemissies daardoor dus lager zijn. Omdat ze hun behoefte deels in de wei doen, hoeft de boer bovendien minder mest uit te rijden op het land – wat weer een reductie van de veldemissies oplevert. Alleen als de boer voorheen geen mest over zijn land uitreed, gaat de stikstofuitstoot omhoog.

Emissiearme stallen leiden niet aantoonbaar tot minder uitstoot

Op een ander punt gaf de hoogste bestuursrechter de milieuorganisaties wel gelijk. Het emissiearme stalsysteem dat de boer wil gebruiken om zijn stikstofuitstoot te beperken, leidt niet aantoonbaar tot een lagere uitstoot. Over de werkzaamheid van zulke systemen zijn al langer twijfels. Vorige maand deed de raad een soortgelijke uitspraak over twee andere emissiearme stalsystemen.

Opvallend is dat het systeem waar dit keer een streep door wordt gezet, niet voorkwam in het CBS-onderzoek dat de bron is van alle twijfels. Omdat het stalsysteem waar de raad zich nu over uitspreekt volgens dezelfde principes werkt als de door het CBS onderzochte systemen, stelt de raad dat de uitkomsten van dat onderzoek ook op dit systeem van toepassing zijn.