Raad kiest Femke Halsema als nieuwe burgemeester Amsterdam

Ook Halsema zelf hield het in haar reactie kort. In een verklaring op haar website schreef ze dat ze ‘trots, blij en nederig’ is met het besluit van de gemeenteraad. En dat ze zich er ‘met alles wat ik kan bieden’ voor zal inzetten ‘om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn’. In afwachting van het kabinetsbesluit dat haar benoeming formeel moet bekrachtigen, onthoudt ze zich verder van commentaar.

Dat Halsema in die paar woorden zo benadrukt dat het haar ambitie is de harten van ‘alle’ Amsterdammers te winnen, is niet voor niets. Want hoewel zij een meerderheid van de gemeenteraad achter zich heeft en zeker ook veel steun geniet onder Amsterdammers, bleek de afgelopen maanden ook dat de linkse voorvrouw heel wat tegenstand ontmoet.

Sinds eind vorig jaar, toen haar naam werd genoemd door onder meer D66-leider Pechtold, is er een opvallend felle anticampagne op gang gekomen. In diverse kranten en op websites, waar veelal anonieme bronnen Halsema diskwalificeerden als bestuurlijk onervaren, soms in zeer seksistische, agressieve bewoordingen. Een online-petitie om Halsema uit de Stopera te houden, werd duizenden keren ondertekend.

Afgelopen week stelden alweer anonieme bronnen in De Telegraaf en Het Parool nog dat Halsema erg slecht lag bij het rechtse deel van de oppositie in de raad. En dat de vertrouwenscommissie sterk verdeeld was. Op rechts had men naar verluidt meer fiducie in tegenkandidaat en oud-wethouder Carolien Gehrels (PvdA).

Dat de liefde voor Halsema in de raad niet unaniem was, bleek ook uit de uitzonderlijk lange tijd die de 45 raadsleden nodig hadden om tot een besluit te komen. Waar zoiets doorgaans niet langer dan een uurtje in beslag neemt, waren de raadsleden nu maar liefst vijf uur in conclaaf.

Onvrede

Na afloop hadden de raadsleden aan de rechterzijde de grootste moeite hun onvrede over de uitkomst te verbergen. ‘We hebben er lang over gedelibereerd, dit is het resultaat en daar moeten we het mee doen’, luidde het afgemeten commentaar van Annabel Nanninga van het Forum voor Democratie. CDA-voorman Diederik Boomsma kon het zelfs helemaal niet opbrengen om enig commentaar te geven. Enthousiasme was er wel bij de coalitiepartijen. ‘Blij met zo’n ervaren politica, die ook nog eens goede contacten in Den Haag heeft’, zei SP-fractievoorzitter Erik Flentge. ‘Ik hoop heel erg dat het haar lukt om de verbinding te vinden met bewoners van alle delen van de stad.’

In alle reacties klinkt ook opluchting door dat de benoeming eindelijk rond is. Want ook los van alle publieke speculatie over de kandidaat verliep de procedure verre van vlekkeloos. Zo werd de sollicitatieprocedure opnieuw geopend nadat zich volgens de vertrouwenscommissie ‘onvoldoende benoembare’ kandidaten hadden gemeld. Ook deed de voorzitter van die vertrouwenscommissie aangifte wegens vermeend lekken uit ddie commissie. Juist woensdagochtend werd duidelijk dat het OM een strafrechtelijk onderzoek naar dat lek heeft ingesteld.

Wanneer Femke Halsema officieel benoemd zal worden, staat nog niet vast. Maar waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liet eerder al doorschemeren dat het wat hem betreft in elk geval voor 22 juli is. Op die dag wordt de Noord-Zuidlijn geopend en dat is iets waarvan Van Aartsen vindt dat het door een nieuwe burgemeester moet worden gedaan. Femke Halsema laat in een verklaring weten, dat zij de tijd die haar tot de benoeming gegund is, zal gebruiken om zich ‘voor te bereiden op mijn nieuwe verantwoordelijkheid’.