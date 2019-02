R. Kelly gearresteerd na aanklachten seksueel misbruik

De zanger, onder meer bekend van de megahit I Believe I Can Fly, wordt aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik. Een rechter in Cook County vaardigde eerder op de dag een arrestatiebevel tegen hem uit. De aanklachten gaan terug tot 1998 en omspannen een periode van meer dan tien jaar. Het zou gaan om zeker vier slachtoffers, waarvan er drie op het moment van het misbruik tussen 13 en 17 jaar waren.

Kelly werd vrijdagavond rond 20.15 (lokale tijd) naar het politiebureau gereden in een donkere wagen met zwaar getint glas. Tijdens zijn gang naar het bureau beantwoordde hij geen vragen van de massaal aanwezige journalisten.

De R&B artiest heeft de verhalen over mogelijk misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes, die al langer de ronde doen, altijd ontkend. ,,Hij is buitengewoon teleurgesteld en depressief’’, zei Kelly’s advocaat Steve Greenberg vrijdag.

De 52-jarige zanger moet zich zaterdag voor het eerst verantwoorden in de rechtszaal, meldde politiewoordvoerder Anthony Guglielmi via Twitter. Waarschijnlijk zal dan bepaald worden of Kelly op borgtocht vrij kan komen.

Singer/songwriter Robert Kelly (R. Kelly) is under arrest and in #ChicagoPolice custody in reference to the indictment announced by Cook County state's Attorney Kimberly Foxx. The defendant will appear in court tomorrow afternoon. pic.twitter.com/5OxqOUWJPz Anthony Guglielmi