Quote 500: allerrijksten weer rijker, recordaantal miljardairs

Terwijl de economische groei lijkt af te vlakken, groeide het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders het afgelopen jaar nog met dubbele cijfers (10,1 procent), tot in totaal 179,8 miljard euro. Door de voorspoedige gang van zaken liep het aantal Nederlandse miljardairs op tot het recordaantal van 37, zes meer dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit de nieuwe Quote 500 die maandagavond is gepresenteerd. Aanvoerder van de rijkenlijst blijft Charlene de Carvalho-Heineken, met inmiddels 14,2 miljard euro, 11 procent meer dan een jaar eerder. Naast erkende miljardairs op leeftijd als Frits Goldschmeding (Randstad) en John de Mol (Talpa) kreeg de ‘negennullenclub’ (Quote-jargon voor miljardairs) er het afgelopen jaar enkele nieuwe, jongere leden bij.

Zoals onder andere Jitse Groen (41) van Thuisbezorgd-moeder Takeaway.com, goed voor 1,3 miljard euro, en ‘techwonderboy’ Steven Schuurman (44) van softwarebedrijf Elastic, door Quote geschat op 1,1 miljard. Pieter van der Does van betaalbedrijf Adyen mag zich volgens het zakenblad inmiddels ook miljardair noemen. Niet alleen veelbelovende techbedrijven doen het volgens Quote goed. Ook bijvoorbeeld vastgoed is lucratief, door de lage rente.

Slechts 37 vrouwen

Een jaar eerder groeiden de vermogens van de allerijksten nóg iets harder, met 11,6 procent. Het gemiddelde vermogen van een Quote 500-lid bedraagt nu 359,6 miljoen euro, bijna 33 miljoen meer dan een jaar eerder. De ondergrens om de rijkenlijst te halen steeg met 8 miljoen euro, tot 88 miljoen. Saillant detail: de Quote 500 telt slechts 37 vrouwen, 7,4 procent van het totaal. De overgrote meerderheid, onder wie Charlene de Carvalho-Heineken, heeft het vermogen niet zelf vergaard.

Bij de rijkste families was de stijging met ruim 5 procent bescheidener. Het zakenblad vermoedt dat ze minder risico nemen en vooral kiezen voor de instandhouding van het familiekapitaal. Nummer 1 blijft de C&A-familie Brenninkmeijer, met 22,5 miljard euro. De familie Van Oranje-Nassau blijft volgens Quote stabiel op 1 miljard euro, goed voor de twaalfde plek.

De opeenhoping van rijkdom aan de top leidt tot zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk en tot de roep de allerrijksten meer te belasten. Die kwestie leeft ook bij de rijksten zelf. ‘Ik heb nog nooit in mijn hele ondernemerscarrière zo weinig belasting hoeven te betalen als nu’, zegt Aat van Herk (biotech en vastgoed, 2 miljard euro) in de Quote 500.

