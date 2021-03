Queen over interview: ‘Herinneringen kunnen uiteenlopen’, maar er komt onderzoek naar racisme

Meghan Markle naast koningin Elizabeth tijdens de opening van een brug. Beeld REUTERS

In een korte verklaring liet Buckingham Palace dinsdagmiddag weten ‘bedroefd’ te zijn over hoe zwaar de twee hun tijd als onderdeel van het koningshuis hebben ervaren. Het paleis belooft de aantijgingen, zeker die van racisme, tot op de bodem te zullen uitzoeken. ‘Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde familieleden blijven,’ staat er beleefd.

Interessant is vooral de opmerking dat ‘herinneringen uiteen kunnen lopen’, waarmee het paleis aangeeft dat het niet zomaar geneigd is om prins Harry en Meghan Markle op hun woord te geloven. De twee hadden beweerd dat een lid van het koningshuis opvallend nieuwsgierig was naar, en zich misschien zelfs zorgen maakte over, de mogelijke huidskleur van de baby waarvan Markle in verwachting was, de latere Archie. Tevens beweerde Markle zich als een gevangene te hebben gevoeld in het paleis en dat schoonzus Kate haar, in aanloop naar de bruiloft, aan het huilen had gemaakt bij een ruzie over de kledij van de bruidsmeisjes. Harry op zijn beurt beweerde dat zijn vader, kroonprins Charles, niet meer met hem wilde spreken en dat hij geen geld meer stuurde. Daardoor moest Harry teren op de erfenis van zijn vroeggestorven moeder, Diana.

Opzien baarde ook de bewering van Markle dat ze enkele dagen voor de bruiloft in mei 2018 reeds in het geheim waren getrouwd. Bij die ceremonie zou alleen de aartsbisschop aanwezig zijn geweest. Dat zorgde voor nogal wat vragen, een huwelijk zonder getuigen is immers niet geldig.

Piers Morgan, a small man who needs attention at all times, walks off the set of ITV's Good Morning Britain when he's called out by fellow presenter Alex Beresford.



"Sorry, can't do this," Morgan says as he walked off.

"This is absolutely diabolical behavior," Beresford says. pic.twitter.com/fhvTtKBEII — The Recount (@therecount) 9 maart 2021

Het interview heeft inmiddels wel een voornaam slachtoffer gemaakt. ITV maakte bekend dat presentator Piers Morgan opstapt. Als anchorman van Good Morning Britain ging de voormalige tabloidjournalist al dagen tekeer tegen Harry en Meghan. Met de dag werd hij emotioneler. Toen een weerman hem dinsdag van repliek diende stond Morgan op om boos weg te banjeren. De bazen van de omroep waren niet te spreken van deze actie.