Quebec blokkeert verblijfsvergunning om Engelstalig hoofdstuk proefschrift

De droom van de 31-jarige Française om in Quebec te wonen, is in duigen gevallen omdat het provinciebestuur vindt dat ze niet genoeg heeft aangetoond het Frans machtig te zijn. En dat terwijl Dubois al haar hele leven Frans spreekt en schrijft.

‘U heeft uw promoveren in Quebec niet helemaal in de Franse taal afgewerkt, inclusief uw proefschrift’, kreeg Dubois per brief te horen. De Française hoopte na haar studie in Quebec te kunnen blijven wonen, maar moet nu waarschijnlijk terug naar Frankrijk. Ze was stomverbaasd toen ze de afwijzingsbrief las. ‘Ik heb een diploma van een Franstalige universiteit’, aldus Dubois tegen de omroep Radio Canada. ‘Ik ben een Franse burger en ik heb al mijn studies in het Frans gedaan.’ Kortom: wat wil Quebec nog meer?

Verliefd op Quebec

De enige Franstalige provincie van Canada heeft een grote mate van zeggenschap over wie het toelaat. Migranten die zich er permanent willen vestigen, moeten eerst een certificaat krijgen van het provinciebestuur. Pas daarna kan de verblijfsaanvraag, die wordt afgewerkt door de federale overheid, in behandeling worden genomen.

Ambtenaren in Quebec City stuitten op Dubois’ proefschrift die, op dat ene Engelstalige hoofdstuk na, verder in keurig Frans geschreven was. Het hoofdstuk dat haar nu een verblijfsvergunning kost, had ze bewust in het Engels geschreven omdat het bedoeld was voor een wetenschappelijke publicatie. In een Engelstalig tijdschrift. Nadat ze te horen had gekregen dat het hoofdstuk een probleem was, deed ze nog een officiële Franse taaltest. Ze slaagde en stuurde de resultaten op, maar werd toch afgewezen.

Dubois, die in 2012 naar Quebec kwam voor haar studie, begon een bedrijfje na haar promoveren en hoopte nog heel lang in de provincie te kunnen wonen waar ze verliefd op is. ‘Ik voel mij afgewezen’, zegt ze. ‘Mijn leven is hier. Je kan niet zeggen dat ik niet kan bewijzen het Frans machtig te zijn.’ Ze hoopt dat het provinciebestuur alsnog bijdraait. De autoriteiten zeggen nu, nadat Radio Canada aandacht besteedde aan de zaak, dat haar afwijzing opnieuw wordt onderzocht.

Waardentest voor migranten

Quebec wil het aantal migranten verminderen dat zich in de provincie wil vestigen. Vorige maand besloot de centrum-rechtse regering van premier François Legault door te gaan met een omstreden plan om nieuwkomers een normen- en waardentest af te laten nemen. Deze verplichte test zal gelden voor economische migranten, niet voor vluchtelingen. De test was een belofte van de nationalistische Legault bij de laatste verkiezingen.

Critici zeggen dat de premier en zijn partij het hebben gemunt op moslims. ‘Als je in een nieuwe samenleving wil wonen, is het belangrijk dat je de waarden begrijpt’, aldus Legault vorige maand. ‘Je moet weten dat vrouwen in Quebec gelijk zijn aan mannen, dat seculariteit belangrijk is en dat er een scheiding is tussen de staat en religie.’ Legault en zijn nationalistisch-populistische Coalition Avenir Québec wonnen vorig jaar een meerderheid in het parlement van Quebec.