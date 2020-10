Qatar verontschuldigt zich tegenover Australië na gedwongen inwendig onderzoek vrouwelijke reizigers

Een vliegtuig van Qatar Airways. Beeld AP

‘Zelfs als het doel van deze onderzoeken was om de ontsnapping van de daders van een vreselijke misdaad te voorkomen, betreurt de staat Qatar het leed of de schending van de individuele vrijheden die deze actie kan hebben veroorzaakt bij reizigers’, staat in een op een overheidswebsite geplaatste verklaring.

De Australische regering had een klacht ingediend bij de autoriteiten in Qatar over de vernedering van, en inwendig onderzoek bij, Australische vrouwen op Hamad International Airport in Doha. Dit gebeurde volgens Australische media al begin oktober.

Nadat een vroeggeboren baby was gevonden in een toiletruimte, werden meerdere vrouwen uit een vliegtuig geplukt dat op het punt stond om naar Sydney te vertrekken. In een ambulance werden ze gedwongen hun ondergoed uit te doen en een inwendig onderzoek te ondergaan. Onder hen waren dertien Australische vrouwen, die spreken van een ‘afschuwelijke schending van hun rechten’.

Marise Payne, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag gezegd dat inmiddels duidelijk is dat vrouwelijke passagiers van maar liefst tien vluchten aan de gynaecologische onderzoeken zijn onderworpen. Dat zijn meer vrouwen dan aanvankelijk werd gedacht. In het Australische parlement noemde Payne de gang van zaken op de luchthaven van Doha als ‘zeer verontrustend’: ‘Vrouwen waren niet in de mogelijkheid vrijwillig en geïnformeerd toestemming te geven.’

De vrouwen werd niet om toestemming gevraagd. Er was hun ook niets verteld over de vondst van de baby. De vlucht naar Sydney vertrok met vier uur vertraging. Om hoeveel vrouwen het in totaal ging is onduidelijk.

Het is in Qatar verboden om seks te hebben buiten het huwelijk, en in buurland de Verenigde Arabische Emiraten moeten ongetrouwde vrouwelijke migranten die een kind krijgen, een jaar in de cel voordat zij het land kunnen verlaten.