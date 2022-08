Qatar steekt miljoenen in zijn zak aan via Nederland ontweken belasting – Indonesië, Spanje en Polen de dupe

De Zuidas in Amsterdam, waar veel financiële bedrijven kantoor houden. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority (QIA). Het is ongebruikelijk dat een nationale staat via een brievenbusconstructie in Nederland belasting op investeringen in derde landen ontwijkt. Qatar gebruikt QIA om opgepotte olie- en gaswinsten te investeren in de wereldeconomie. Het staatsfonds is eigenaar van onder meer voetbalclub Paris Saint-Germain en talloos prestigieus vastgoed, waaronder het Amstelhotel in Amsterdam.

Waarschijnlijk ligt het bedrag van 40 miljoen aan ontweken belasting in werkelijkheid hoger. Recente jaarverslagen van Nederlandse brievenbusmaatschappijen bevatten te weinig informatie om een volledig beeld te kunnen schetsen.

Naast de conventionele vorm van belastingontwijking – via een brievenbusmaatschappij dus – beperkt Qatar de in Europa te betalen belasting via verdragen. De afgelopen jaren hebben negen EU-lidstaten hun handtekening gezet onder een zogeheten belastingverdrag met Qatar, waardoor staatsbedrijven over en weer voordelig kunnen investeren in elkaars landen. In de praktijk profiteert QIA.

Elektriciteitscentrale Indonesië

Grootste slachtoffer van Qatars conventionele belastingontwijking is Indonesië. Staatsfonds QIA bezit ruim eenderde van de aandelen van elektriciteitscentrale Paiton Energy, naar eigen zeggen goed voor eentiende van de benodigde elektriciteit op Java. De winst van de centrale vloeit via Nederland naar Qatar. Van 2017 tot en met 2020 ontving een Nederlands dochterbedrijf van Qatar 738 miljoen dollar (621 miljoen euro) aan dividend. Het overgrote deel stuurde de Nederlandse brievenbusmaatschappij direct door naar het Qatarees schiereiland.

Qatar profiteert met deze constructie van het belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië. Normaliter heft Indonesië op dividendstromen naar andere landen 10 procent belasting, maar Nederlandse bedrijven betalen slechts de helft. Door gebruik te maken van een Nederlandse brievenbusmaatschappij, komt ook Qatar in aanmerking voor die korting. Zo bespaarde het land 32,7 miljoen euro in vier jaar tijd. De bedrijfsconstructie is nog altijd hetzelfde, waardoor aannemelijk is dat de belastingontwijking ook na 2020 heeft plaatsgevonden.

De belastingdiensten van Spanje en Polen missen inkomsten dankzij vergelijkbare constructies, met dank aan Nederlandse belastingverdragen met die landen. Door een fiscale route via brievenbusmaatschappij Qatar Holding Netherlands bespaarde QIA belasting op onder meer het bekende hotel W in Barcelona en een bedrijvenpand in Warschau. Via de Amsterdamse brievenbusmaatschappij bezit QIA verder waardevolle minderheidsaandelen in autoconcern Volkswagen en containerrederij Hapag-Lloyd, plus een trits vastgoed op Sardinië en in Londen.

Sjeikelijk staatsfonds

Bij de geldstromen uit Spanje en Polen is wel sprake van een lager belastingtarief dankzij Nederland. Tot 2018 bespaarde het sjeikelijke staatsfonds 7 miljoen euro aan Spaanse belasting, doordat Nederlandse bedrijven niet hoefden te voldoen aan de in Spanje gebruikelijke 19 procent belasting. Vanaf dat jaar doet het er niet meer toe hoe het geld naar Qatar stroomt: Spanje hoort nu bij de negen EU-lidstaten die staatsbedrijf QIA direct voordeel bieden.

In totaal ontving de Nederlandse brievenbusmaatschappij tussen 2013 en 2021 ten minste 170 miljoen euro aan rente en dividend, blijkt uit jaarverslagen. Die gegireerde miljoenen vormen niet allemaal belastingontwijking. Voor sommige geldstromen fungeert de Nederlandse brievenbus alleen als vergaarbak van euro’s waar Qatar zijn geld verzamelt, zonder dat het aanwijsbaar voordeel oplevert.

‘Dit soort structuren lijken duidelijk opgezet om belasting te ontwijken’, zegt de Tilburgse belastinghoogleraar Arjan Lejour. ‘Met zo’n voordeel in Indonesië maakt de afdeling belastingplanning van QIA goede sier.’ Het verbaast Lejour niet dat een staatsinvesteringsfonds aan belastingontwijking doet. ‘Ook een staatsdeelneming als de NS ontweek een aantal jaar geleden nog Nederlandse belasting via een Ierse constructie.’ QIA reageerde niet op herhaaldelijke vragen van de Volkskrant over de belastingontwijking in Indonesië, Polen en Spanje.

