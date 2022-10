Qatar betaalt WK-reis van vijftig Oranjefans in ruil voor positieve berichten op social media

Oranjefans in Brussel tijdens België-Nederland op 3 juni 2022. Beeld ANP / ANP

Er is Qatar veel aan gelegen een positief beeld van het land naar buiten te brengen. Sinds het WK in 2010 aan de Golfstaat werd toegewezen, is het toernooi omstreden, vanwege de corruptie die gepaard ging met de toewijzing en grootschalige mensenrechtenschendingen in het land. Sinds 2010 kwamen er in Qatar 6.500 arbeidsmigranten om, van wie een deel bij werkzaamheden voor het WK.

Volgens de NOS is het de eerste keer dat een organiserend land gewone fans betaalt om naar het WK te reizen. Qatar betaalt ook de reis van supporters van andere landen. Dat gebeurt via wat de organisatie het Fan Leader-netwerk noemt. Elk deelnemend land heeft een paar supporters die zijn aangewezen als een soort delegatieleiders. In het geval van Nederland zijn dat er twee. Zij hebben vijftig trouwe Oranjesupporters voorgedragen om deel te nemen aan de gratis reis.

Inzoomende camera

De twee Nederlandse Fan Leaders hebben een gedragscode moeten ondertekenen. Daarin staat onder meer dat ze posts op sociale media van de organisatie moeten liken en delen op hun eigen account. Reacties van anderen moeten ze modereren en als ze beledigend zijn moeten de Fan Leaders de reacties verwijderen. Als ze zich niet aan de gedragscode houden kan de organisatie hun rol afnemen, ‘inclusief alle voordelen die aan u als Fan Leader zijn toebedeeld’.

De Nederlandse groep is op 20 november aanwezig bij de openingsceremonie- en wedstrijd van het WK tussen Qatar en Ecuador: ‘De camera zal bij de opening op onze in het oranje uitgedoste groep inzoomen’, zegt een van de Fan Leaders Leon van der Wilk tegen de NOS.