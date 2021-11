‘QAnon-sjamaan’ veroordeeld tot 41 maanden cel voor Capitoolbestorming 

Trump-aanhangers, onder wie Jacob Chansley (rechts), bestormden op 6 januari het Capitool. Beeld AP

Chansley werd met zijn opvallende voorkomen een symbool van de bestorming in januari van dit jaar. Een menigte boze aanhangers van toenmalig president Donald Trump drong het parlementsgebouw binnen om te voorkomen dat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden de verkiezing van president Joe Biden zouden bekrachtigen.

De straf valt lager uit dan de eis van de openbaar aanklager. Die had gevraagd om een celstraf van 51 maanden, om een voorbeeld te stellen en omdat Chansley in de maanden voor de bestorming online al tot geweld had opgeroepen.

De beelden van de ‘QAnon-sjamaan’ die met Amerikaanse vlag in de Senaatszaal staat, gingen de wereld over. Hij speelde als een van de eerste dertig bestormers een voortrekkersrol en liet bovendien een briefje voor vicepresident Mike Pence achter met de bedreigende tekst: ‘Het is een kwestie van tijd. Er zal gerechtigheid komen.’

Excuses

Chansley, die sinds zijn arrestatie in januari vastzit, bekende al eerder schuld en bood excuses aan voor zijn daden. Inmiddels zegt hij ook niet langer aanhanger te zijn van de zogenoemde QAnon-beweging. Aanhangers van die uiterst rechtse beweging geloven in ongefundeerde complottheorieën over een internationaal satanistisch pedofielennetwerk van politici en andere leden van de elite. De groep was ervan overtuigd dat Donald Trump dat vermeende elitenetwerk omver zou werpen.

De beklaagde deed er alles aan om niet in de gevangenis te blijven; zo vroeg hij voormalig president Trump om gratie. Voorafgaand aan de uitspraak op woensdag probeerde Chansley de rechter nog te bewegen hem een milde straf te geven. In een opvallend betoog haalde hij onder meer Jezus en Ghandi aan en verwees hij naar de beroemde gevangenisfilm The Shawshank Redemption. Hij beloofde ook nooit meer in de fout te gaan.

Maar hoewel de rechter het betoog van Chansley ‘het opmerkelijkste wat ik in 34 jaar heb gehoord’ noemde, kon hij geen lichtere straf dan die 41 maanden geven. De rechter noemde de daden van de man ‘afschuwelijk’.

Andere bestormers werden eerder al veroordeeld tot forse celstraffen. Een man kreeg vorige week eveneens 41 maanden wegens mishandeling van een agent. De rechterlijke uitspraken zijn belangrijk, omdat ze tot de eerste van een lange reeks behoren. Er staan de komende maanden nog meer dan tweehonderd zaken op de rol. Het is waarschijnlijk dat de rechters voor hun oordeel naar de uitspraak tegen Chansley kijken.