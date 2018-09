PVV-raadslid Delfzijl over brand AZC: 'Blussen met benzine!'

Een PVV-raadslid uit Delfzijl heeft onder een Facebookbericht van RTV Noord over een brandend asielzoekerscentrum in Ter Apel de reactie ‘blussen met benzine!’ geplaatst. In eerste instantie reageerde deze Emil Smeding nonchalant toen hem werd gevraagd om opheldering; later bood hij zijn excuses aan.

Asielzoekers komen in september 2015 aan in Ter Apel. Foto anp

‘Ik zag er geen kwaad in, want ik heb niemand persoonlijk aangevallen. Bovendien is Facebook zo’n onzinmedium. Ik reageerde gewoon op die brand in Ter Apel en schijnbaar vallen mensen daarover’, zei hij in een reactie tegen RTV Noord. De nieuwszender verwijderde de reactie van Facebook, net als andere opmerkingen met dezelfde strekking.

Toen verslaggevers hem vroegen wat hij precies bedoelde met zijn reactie, antwoordde hij: ‘Ze steken al een paar keer achter elkaar een woning in brand. Nou, dan moeten ze het gelijk maar goed doen, toch?’

Later veranderde hij van standpunt en stuurde de Delfzijlse PVV een verklaring rond. ‘Voor deze opmerking, die terecht tot veel ergernis heeft geleid, maakt Smeding dan ook zijn welgemeende excuses.’

In gesprek

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is geschrokken van de opmerking van Smeding en gaat binnenkort in gesprek met het raadslid. Ook de lokale PvdA en ChristenUnie reageerden geschokt en noemen de opmerking ‘schandalig’ en ‘buiten proportie’.

De timing van de opmerking van Smeding is opvallend, want volgende week gaat de gemeenteraad in Delfzijl in gesprek over het convenant omgang en gedrag. Hierin staan respect voor elkaar en integer handelen voorop. Het epistel is in het leven geroepen na eerder gedoe in de raad. Zo noemde een voormalig VVD-raadslid een collega ‘NSB’er’.