PVV-Kamerlid Karen Gerbrands weg na ‘eenzame tijd’ in haar eigen fractie

Tweede Kamerlid Karen Gerbrands verlaat de Tweede Kamer omdat zij in eigen kring onvoldoende steun voelt na het overlijden van haar vriendin en mede-PVV’er Willie Dille, eerder dit jaar. Gerbrands had gehoopt op een ‘warme deken’ van medeleven. ‘Maar ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld.’ Daarom voelt zij zich niet meer thuis in de fractie van Geert Wilders. Wel blijft zij aan voor de PVV als raadslid in de gemeenteraad van Den Haag.

Gerbrands was de afgelopen tien jaar met tussenpozen Tweede Kamerlid. Zij was bevriend met de in augustus overleden PVV-politica Willie Dille. Het Haagse gemeenteraadslid en voormalige Tweede Kamerlid Dille claimde in augustus, vlak voor haar zelfgekozen dood, te zijn ontvoerd, mishandeld en verkracht in opdracht van haar islamitische collega-raadslid Arnoud van Doorn.

‘Het afgelopen jaar was een verschrikkelijk jaar’ aldus Gerbrands woensdag in haar afscheidsbrief die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Arib. ‘Als je lid bent van een politieke familie, hoop je op een warme deken van medeleven.’ Maar die steun kwam ‘slechts van een enkeling’.

Gerbrands sprak eerder dit najaar haar verbijstering uit over het feit dat er geen strafrechtelijke en politieke onderzoeken zijn geopend naar de gang van zaken rond Dilles overlijden. Zowel het Openbaar Ministerie als de Haagse gemeenteraad zagen daarvoor onvoldoende aanknopingspunten.

Gerbrands was zelf woensdag niet in de Kamer aanwezig om haar besluit toe te lichten. Ze was al geruime tijd niet meer aanwezig bij debatten in het parlement. Ze wordt opgevolgd door Emiel van Dijk.