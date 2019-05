liveblog europese verkiezingen

PVV en SP verdwijnen uit Brussel, PvdA grootste met zes zetels

Vanavond worden de uitslagen van de Europese verkiezingen per land bekendgemaakt, plus voorlopige prognoses van de samenstelling van het nieuwe parlement. In dit liveblog leest u de uitslagen en al het andere nieuws over deze verkiezingsavond.