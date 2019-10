PvdD-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel uit partij gezet na machtsstrijd

Sebastiaan Wolswinkel Beeld HH

Met het royeren van Wolswinkel heeft de machtsstrijd in de Partij voor de Dieren een climax bereikt. De 24-jarige Wolswinkel werd in maart tegen de wens van de partijtop gekozen als voorzitter. Hij pleitte voor meer democratie en transparantie binnen de partij.

Ook riep Wolswinkel op tot een brede discussie over de partijkoers, die zich volgens sommige (ex-)leden, zoals het vertrokken Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, te zeer op dier, natuur en milieu richt.

De spanningen liepen op in het partijbestuur toen Wolswinkel ook in de media tot die bredere discussie opriep. Zijn bestuursgenoten stuurden een brief naar alle afdelingsvoorzitters en volksvertegenwoordigers om zich van Wolswinkel te distantiëren. Ook toen al uitten zij de kritiek dat de voorzitter solistisch handelde.

Wolswinkel zou de brief later ‘moddergooien’ noemen. Volgens hem werd zijn positie als voorzitter vanaf dag één niet gerespecteerd door zijn bestuur.

‘Besluiten aan z’n laars gelapt’

Wolswinkel kan nog wel in beroep gaan tegen zijn royement. Zijn taken als voorzitter worden voorlopig overgenomen door bestuurslid Ruud van der Velden. Waarschijnlijk kiest de partij haar nieuwe voorzitter bij het al geplande voorjaarscongres.

Van der Velden noemt het gedwongen vertrek van Wolswinkel onvermijdelijk. ‘Alle bestuursleden stemden voor het royement, op Wolswinkel na. Hij heeft bestuursbesluiten consequent aan zijn laars gelapt. En liet ons weten dat hij ook niet van plan was om zich in de toekomst wel aan de besluiten van zijn bestuur te houden. Dat kan niet. Een bestuur hoort met één mond te spreken.’

Volgens Van der Velden heeft Wolswinkel ‘echt onwaarheden verteld’, onder andere door te zeggen dat het bestuur elke verandering zou tegenhouden. ‘Hij heeft alle kansen gekregen, maar op de dag van zijn verkiezing heeft hij niet één keer gezegd dat hij de koers ter discussie wilde stellen. Dan heb je ook geen mandaat voor het aanzwengelen van een debat. De koers staat vast. Daar is in de partij geen onduidelijkheid over.’ Ook had Wolswinkel meer afstand moeten nemen van ‘zetelrover’ Van Kooten-Arissen.

Esther Ouwehand, politiek leider van de Partij voor de Dieren sinds het vertrek van Marianne Thieme, laat weten dat de Tweede Kamerfractie ‘zich herkent in de overwegingen van het bestuur’. Wolswinkel was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.