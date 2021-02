PvdD-lijsttrekker Esther Ouwehand spaart in haar boek de mensen niet, maar rekent op betere tijden

Esther Ouwehand (PVDD) tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Politiek is niet de kunst van gelijk hebben, maar van gelijk krijgen. Al veertien jaar waarschuwt Esther Ouwehand, Kamerlid en sinds twee jaar tevens fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, voor de riskante omgang van de mens met dieren, natuur en klimaat. Als eerste gebruikte ze in de Tweede Kamer het woord ‘zoönosen’. Valt door de corona-pandemie het gelijk nu haar kant op?

‘Niets is sterker dan een idee waar de tijd rijp voor is’, luidt het citaat van Victor Hugo dat Ouwehand als motto meegeeft in Dieren kunnen de pest krijgen, en dan?, haar eerste boek. In verschillende bewoordingen krijgt de lezer het voor de kiezen: covid-19 hebben we aan onszelf te wijten. Halverwege het boek staat het zo: ‘De coronacrisis heeft veel rotte plekken in onze samenleving blootgelegd.’ Na de Q-koorts, die begon in de melkgeitenhouderij, is corona opnieuw ‘een ziekte die is ontstaan door de ongezonde manier waarop de mens zich tot de dieren verhoudt’.

Ecocentrisch

Ouwehand is de Marion Koopmans van het parlement. De viroloog Koopmans zei in 2018: ‘Virussen zijn bewakers van ecosystemen. Als we ergens in een evenwicht een snelle verandering zien, dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat er iets met een virusinfectie gaat gebeuren.’ Het evenwicht dat wij uit balans brengen, zegt Ouwehand, is dat we de dieren niet met rust laten. Dat we een verwoestende economische groei nastreven. Dat we egocentrisch leven, in plaats van ‘ecocentrisch’.

Ouwehand haalt de oorsprong van haar partij in herinnering: oppositie bieden aan ‘de gevarendriehoek’ van het landbouwbeleid (boerenlobby, boerenpartijen, ministerie van Landbouw). ‘Marianne Thieme en ik waren vastbesloten: wij gaan de boel eens flink op stelten zetten. Onze strategie: via expressieve politiek de vastgeroeste patronen en systemen flink ontregelen en zo ruimte creëren voor verandering.’

Het heeft corona niet kunnen voorkomen. Het heeft de vleesindustrie geenszins tot stilstand gebracht. Maar met auteurs als Jonathan Safran Foer en Philip Blom weet Ouwehand het zeker: corona is het begin van de ‘kanteltijd’. Waarom zijn astronauten vaak klimaatactivisten? Omdat ze hebben uitgezoomd, de aarde op afstand hebben bekeken, gezien ‘hoe uniek en kwetsbaar onze planeet is’.

Als Ouwehand over veertien jaar nog een keer uitzoomt, in een volgend boek, moet blijken in hoeverre we gekanteld zijn.

