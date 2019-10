PvdD-leden eisen partijcongres: ‘Royement was truc om voorzitter weg te sturen’

De geroyeerde voorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Beeld Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Jullie vinden dat alleen de partijleden een voorzitter mogen wegsturen. Maar het bestuur wijst op de statuten, waarin staat dat het bestuur eigenhandig leden mag royeren.

‘In de statuten staat óók dat de leden over het ontslaan en schorsen van de voorzitter gaan. Wij zien dat als een uitzondering op de bepaling waarin staat dat het bestuur leden mag royeren.

‘Het gaat om het royeren van een bestuurslid dat op een democratische wijze is gekozen door een meerderheid van de leden. Hij zou dan ook op een democratische manier ontslagen moeten worden, als de leden dat nodig vinden.’

Zien jullie Wolswinkels royement als een trucje om van hem af te komen?

‘Absoluut.’

Ongeveer 1.700 leden moeten de petitie ondertekenen om het bestuur tot het organiseren van een congres te dwingen. Op hoeveel staan jullie nu?

‘Er komen veel meer handtekeningen binnen dan we van tevoren verwacht hadden. We zaten gisteravond, na één dag, al bijna op 300 handtekeningen. Er wordt getekend door leden van alle leeftijden en alle lagen binnen de PvdD. Zelfs door volksvertegenwoordigers.

‘Toch is er nog veel meer steun voor de petitie dan er nu handtekeningen zijn. Dat komt helaas door de angst die er voor de partijtop heerst. Mensen zijn bang om hun functies te verliezen of geroyeerd te worden. Dat is ook de reden dat het grootste deel van de groep, behalve ikzelf als coördinator en woordvoerder, anoniem wil blijven.’

Zwak, noemde interim-voorzitter Ruud van der Velden die anonimiteit tegenover ANP.

‘De bestuursleden weten wie wij zijn. Afgelopen donderdag hebben we een mail gestuurd, ondertekend door de 50 leden.

‘We betreuren de manier waarop het bestuur op onze actie reageert. We hadden liever gezien dat het met ons in gesprek was gegaan.’

Hebben jullie zelf al een reactie gekregen van het bestuur?

‘Vrijdag heeft het bestuur met verschillende groepen leden gepraat over de ontwikkelingen. Meerdere van onze initiatiefnemers waren bij die gesprekken aanwezig. Volgens hen reageerde het bestuur verontwaardigd op de actie. Officieel hebben we nog niets gehoord, behalve dat het bestuur pas na het herfstreces inhoudelijk wil reageren.’

Wat als jullie de 1.700 handtekeningen niet halen?

‘Dat aantal is alleen nodig om het bestuur te dwingen. Wij hopen dat het signaal al eerder bij hen aankomt.’

Melinda Hutters (Facebook)

Reactie partijbestuur ‘Wij nemen dit signaal hartstikke serieus’, zegt interim-voorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. ‘Ik ben de voorzitter van alle leden, dus ook van de bezorgde leden. Ik ga de dialoog zoeken. Ik neem aan dat zij daarvoor openstaan. We moeten dit rustig bespreken, buiten de media.’ Van der Velden benadrukt dat het royeren van de voorzitter een bestuursbevoegdheid is. ‘Of dat in strijd is met de geest van de statuten? Ik ben geen jurist. Maar wij hebben naar eer en geweten gehandeld.’ Dat het bestuur verontwaardigd is door de petitie, is volgens hem ‘echt niet waar'.