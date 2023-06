PvdA zet in Friesland handtekening onder akkoord, maar trekt zich toch terug om bezuinigingen op cultuur en natuur

De Statenzaal van de Provinciale Staten in het provinciehuis van Friesland. het zal weer even duren voor hier een nieuwe coalitie aantreedt. Beeld ANP / ANP

Volgens de PvdA-fractie gingen de afspraken in het akkoord over bezuinigingen op cultuur en natuurbeheer te ver. ‘Ik kon dit niet verkopen aan de partij en onze kiezers’, aldus Edou Hamstra tegen persbureau ANP. Weglopen ziet ze daarom als ‘de enige juiste stap’. ‘Maandag lag er een laatste bod, toen zijn we akkoord gegaan, maar eenmaal thuis voelde het niet goed.’ In een reactie op Twitter erkent ze dat ze dat beter meteen had kunnen zeggen.

Hamstra heeft tijdens de formatie naar eigen zeggen ‘alles geprobeerd voor een akkoord voor Fryslân, maar de uitkomsten staan te ver van ons vandaan’. ‘Met pijn’ heeft ze daarom haar fractie geadviseerd om tegen het akkoord te stemmen, en die is daar unaniem in meegegaan.

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Formateur Oebele Brouwer maakte het klappen van de formatie dinsdagochtend bekend. Hij schrijft dat de partijen het bereiken van een akkoord maandagavond met ‘wijn, terras, feestfoto’s en knuffels’ hadden gevierd. De volgende ochtend ontving hij het slechte nieuws van de PvdA. Volgens Hamstra viel het met de feestvreugde wel mee. ‘We hebben een glas gedronken, maar dat was niet op het terras.’

Op vrijdag hield de PvdA-fractie nog een ‘strategisch beraad’ over de voorgestelde bezuinigingen, waarbij ook Friese partijprominenten aanschoven. De partij kwam maandag met een eigen voorstel terug aan de onderhandelingstafel en sloot een akkoord. Hamstra zegt tegen Omrop Fryslân dat ze dat ‘onder druk en in het moment’ deed.

PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg spreekt op Twitter van ‘kille bezuinigingen op onder meer cultuur en natuurbeheer’. Hij schrijft dat zijn fractie geen herhaling wilde van Rutte II, het kabinet waarin de PvdA instemde met forse bezuinigingen. Beoogd BBB-gedeputeerde Femke Wiersma reageert geïrriteerd: ‘Er was een akkoord gesloten, ook door jullie.’ Daar heeft Stalenburg geen boodschap aan. ‘Uiteindelijk vindt de fractie ook wat en voelde de sfeer niet goed.’

Brouwer gaat niet door als formateur. Hij schrijft dat hij veel moeite in de formatie heeft gestoken. ‘Het voelt als een enorme nederlaag. Hoe het nu verder moet, is aan de politiek.’

De fractievoorzitters van BBB, CDA en ChristenUnie lieten dinsdag weten met elkaar door te willen. De VVD of de Fryske Nasjonale Partij zouden de PvdA kunnen vervangen, en hebben dinsdag gezegd dat ze open staan voor een gesprek.