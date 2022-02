PvdA worstelt met de kwestie-Van Dijk: partij overwoog vorige week nog juridische stappen tegen klager

Kamerlid Gijs van Dijk stapte deze week op. Beeld Peter Hilz / ANP

In vier dagen tijd staat voor de PvdA en Kamerlid Gijs van Dijk de wereld op zijn kop.

Op vrijdag 4 februari, vlak voor het plotselinge vertrek van de pensioenspecialist en ex-FNV’er, beraadt de partij zich nog op juridische stappen tegen een vrouw die al in 2019 een klacht vanwege ongewenste intimiteiten tegen Van Dijk indiende, blijkt uit interne documenten in handen van de Volkskrant.

De affaire sleept zich al jaren voort en de directeur van het partijbureau en de advocaat van de PvdA vinden het welletjes. ‘Ze lijkt niet te beteugelen en ze gaat steeds een stap verder’, aldus de advocaat in een interne mail. ‘Dat te moeten dulden is niet meer te vergen van betrokkenen.’ De directeur van het PvdA-partijkantoor concludeert op vrijdag: ‘Dit is een momentum om haar te doen stoppen.’

De partij heeft dan al een heel logboek van ‘onrechtmatige uitlatingen’ op sociale media opgesteld waarin ‘Gijs en de PvdA verdacht worden gemaakt van aanranding, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie, maar ook het voeren/meewerken aan een doofpotbeleid'. De advocaat concludeert: ‘Juridisch gezien kan in kort geding een verbod worden gevorderd.’

Lilianne Ploumen

De vraag is vooral of partijleider Lilianne Ploumen en Kamerlid Attje Kuiken zich als eiser moeten aansluiten bij de zaak. Tenslotte worden ook zij beschuldigd mee te werken aan een doofpot. ‘Het is voor de zekerheid praktisch als zij zich ook als eisers aansluiten’, schrijft de advocaat. ‘Voor nu adviseer ik echter om dat niet te doen om deze kwestie niet groter te maken dan hij is.’

Het loopt anders. Vier dagen later zit de vrouw die de PvdA overweegt juridisch aan te pakken in het NOS Journaal en bij Nieuwsuur. Ze herhaalt de beschuldigingen die ze eerder alleen op sociale media en in mails aan PvdA'ers deed. Gijs van Dijk zou haar zo hard hebben geknuffeld dat ze er blauwe plekken aan overhield en het Kamerlid zou haar ongewenst hebben gezoend.

Directe aanleiding voor de plotselinge media-aandacht zijn nieuwe meldingen over Van Dijk. Twee vrouwen, waaronder kunstenares en PvdA-lid Katinka Simonse alias Tinkebell, hebben zich bij Lilianne Ploumen beklaagd over ‘ongewenst gedrag in de privésfeer’ door Van Dijk. Het zou gaan om zaken als liegen en manipuleren, maar niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ploumen vindt de klachten ‘serieus genoeg’ om een onderzoek te starten. Van Dijk erkent dat hij ‘niet altijd eerlijk’ is geweest in zijn privéleven en stapt op. Volgens de partijtop gebeurt dat vrijwillig, volgens andere betrokkenen is hij gevraagd zijn zetel op te geven.

Extern bureau

Tot afgrijzen van beide kampen binnen de PvdA komt door de nieuwe meldingen de oude klacht uit 2019 opeens vol in de schijnwerpers te staan. Heeft de partij die zaak jarenlang onder het tapijt geveegd?

Ploumen benadrukt dat volgens haar die kwestie wél goed is onderzocht en dat Van Dijk opstapt vanwege heel andere meldingen ‘in de privésfeer’. Richting de leden communiceert de PvdA eveneens dat de oude kwestie in 2020 zorgvuldig is afgehandeld door een extern bureau dat langdurig onderzoek deed, ook al houdt de vrouw vol dat belangrijke informatie is genegeerd.

Onvermeld blijft dat de PvdA enkele dagen eerder nog overwoog om juridisch geschut in te zetten om alle beschuldigingen te stoppen. De partij heeft daar ook weinig mee te winnen. Het kan bij de buitenwacht al snel de indruk wekken dat de PvdA bereid was om over een mogelijk slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag heen te walsen.

Tegelijkertijd kan de informatie ook vragen oproepen bij PvdA’ers die er niet van overtuigd zijn dat het ex-Kamerlid thuishoort in het rijtje van Ajax en The Voice. Waarom was de partij op vrijdag nog bereid om Van Dijk juridisch te beschermen tegen de oude aanklacht van grensoverschrijdend gedrag en wordt er op dinsdag geen vinger meer voor hem uitgestoken?

Geen juridische stappen

Zeker is dat de PvdA niet meer overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen de uitlatingen die de vrouw heeft gedaan in onder andere het NOS Journaal en Nieuwsuur. Volgens een woordvoerder wilde PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent de aanbevelingen van de advocaat en partijdirecteur toch al niet overnemen, omdat er nog een procedure van de vrouw loopt bij de klachtencommissie van de PvdA.

Maar uit interne documenten blijkt dat de uitkomst van die procedure al zo goed als vaststaat, alleen het partijbestuur moet er nog naar kijken. ‘Haar klachten zijn recent opnieuw beoordeeld door een driekoppige klachtencommissie’, staat in een mail van donderdag 3 februari. ‘In haar klachten wordt zij grotendeels niet-ontvankelijk geacht door de klachtencommissie.’

Daarmee blijft de PvdA erbij dat Van Dijk ten onrechte wordt beschuldigd door de vrouw, maar onder druk van de publiciteit en de nieuwe meldingen wordt er nu toch weer naar de zaak gekeken. De onderliggende rapporten van de casus worden ter beschikking gesteld aan de nieuwe onderzoekscommissie die ook de nieuwe meldingen over het ex-Kamerlid moet onderzoeken.

De PvdA heeft bekendgemaakt dat er inmiddels vier nieuwe meldingen zijn binnengekomen over Van Dijk. Drie gaan over ‘onwenselijk gedrag in de privésfeer’. Eén nieuwe melding gaat over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’: een ongewenste 'zeer innige knuffel’ door Van Dijk. Die komt van een ex-PvdA-lid en bekende van de vrouw die in 2019 al een klacht indiende. Naar eigen zeggen heeft ze haar melding nu vooral gedaan ‘ter ondersteuning’ van de eerste vrouw.

Het is niet duidelijk of er nog meer meldingen zijn binnengekomen bij de interne of externe vertrouwenspersoon. Alleen de onderzoekscommissie krijgt dat te horen.

De namen van de twee vrouwen die melding hebben gemaakt van seksueel overschrijdend gedrag door Van Dijk zijn bekend. Hoewel hun namen eerder wel zijn genoemd in andere publicaties, vinden de vrouwen het ‘niet relevant’ om ook in dit artikel genoemd te worden.