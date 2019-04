PvdA wil één vast minimumuurloon voor alle sectoren

Nu is er weliswaar een minimumloon voor heel Nederland, maar dat is op basis van een volledige werkweek. In de praktijk verschilt het uurloon per sector. Dat raakt vooral deeltijdwerkers.

In sommige sectoren, zoals het wegtransport en de tuinbouw, geldt volgens de cao een veertigurige werkweek. In andere sectoren is een 38-urige werkweek afgesproken of een 36-urige werkweek. Voor deeltijdwerkers wordt het minimumloon dan vastgesteld door het wettelijk minimumloon door 40 uur, 38 uur of 36 uur te delen. Daardoor loopt het minimumuurloon uiteen van 9,33 euro in bedrijven waar de 40-urige werkweek de norm is tot 10,36 euro waar 36 uur de norm is.

10,36 euro

De PvdA wil dit gelijk trekken en 10,36 euro het wettelijk minimumuurloon maken. ‘Er zijn steeds meer mensen die meerdere banen aan elkaar moeten knopen, maar nog steeds te weinig geld verdienen voor de dagelijkse boodschappen of voor goede schoenen voor hun kind. Dat moet anders. Als je werkt, wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarvan je kan leven. Met het minimumuurloon gaat werken meer lonen en bieden we alle werkenden betere bescherming tegen uitbuiting en onderbetaling’, aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

Hij vindt zijn voorstel ook een ‘systeemverbetering’. ‘Doordat er nu een minimumuurloon komt, wordt het voor de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken mogelijk om het minimumuurloon beter te controleren. Er zijn namelijk minder mogelijkheden om te sjoemelen in de omrekening.’