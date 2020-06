PvdA-voorman Asscher schittert door afwezigheid en ziet motie voor loonsverhoging voor de zorg stranden

Lilian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PVDA) in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

Die misser bleek uiteindelijk net niet doorslaggevend, omdat ook andere Kamerleden ontbraken: de oproep aan het kabinet werd met 73 tegen 71 stemmen verworpen.

Het was al de derde stemming over de motie waarin het kabinet om extra geld wordt gevraagd voor loonsverhoging en andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden in de zorg. De eerste twee keer, waarbij per fractie werd gestemd, staakten de stemmen. Nu ging het om een hoofdelijke stemming waarbij elk Kamerlid individueel stemt.

Afwezig

De hoofdelijke stemmingen gaan in verband met corona niet in één keer, maar in cohorten van 50 Kamerleden. De groep met Asscher was als eerste aan de beurt. Maar toen zijn naam werd afgeroepen, was Asscher blijkbaar buiten gehoorsafstand in de wandelgang. Daarom werd hij als ‘afwezig’ genoteerd.

Hij kwam nog verhaal halen bij Kamervoorzitter Khadija Arib: ‘Ik was er wel. Ik stond daar. Ik ben voor.’ Maar Arib was onverbiddelijk: ‘Dat telt niet.’

Asscher en Marijnissen pleiten al weken op de golven van sympathie voor de zorg in de coronacrisis voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in die sector. De zorgwerkers kregen in het begin van de coronacrisis een applaus van de thuiswerkenden en onlangs de eerste vaatjes nieuwe haring. Dat waren mooie gebaren, vinden Marijnissen en Asscher, maar ze vinden het niet genoeg.

Het extra geld voor de zorg zou er moeten komen via de overheidsbijdrage aan de zorg. Dit jaar valt die lager uit dan vorig jaar, waardoor de loonsverhogingen grotendeels uit de premie voor de zorgverzekering moeten worden betaald, vinden PvdA en SP, met steun van de voltallige oppositie.

Nu de motie is verworpen, zal het zorgpersoneel moeten afwachten of het kabinet zelf nog over de brug komt dit jaar. Eerder is al wel een nieuwe ziekenhuis-cao afgesloten, met sterk verbeterde arbeidsvoorwaarden: het ziekenhuispersoneel krijgt dit jaar 5 procent loonsverhoging, verhoging van de onregelmatigheidstoeslag en een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto.