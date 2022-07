PvdA trekt Ceta-handelsverdrag met Canada over de streep in de Eerste Kamer

PvdA-senatoren Mei Li Vos en Ruud Koole. Beeld ANP - Vincent Jannink

Ruud Koole, PvdA-fractielid in de Eerste Kamer, schrijft in de Volkskrant dat de internationale situatie de doorslag geeft. ‘In de huidige instabiele wereld staat de op regels gebaseerde internationale rechtsorde onder druk en woedt op het Europese continent een oorlog. Het in stand houden en versterken van de band met Canada, dat net als ons land een groot voorstander van die internationale rechtsorde is, is daarom uitermate belangrijk.’

Ook wijst hij met nadruk naar Duitsland, waar de linkse coalitie met de Groenen en de SPD onlangs besloot Ceta te zullen ratificeren. ‘Samen met landen als Canada en Duitsland, kan de internationale progressieve strijd voor een klimaat- en werknemersvriendelijke internationale orde met kracht worden gevoerd.’

Daarmee staat voor het kabinet alsnog het licht op groen om het verdrag dinsdag met een gerust hart in stemming te laten brengen in de Eerste Kamer. De afloop daarvan was zeer onzeker sinds de Tweede Kamer het verdrag begin 2020 aannam met de kleinst mogelijke meerderheid. De PvdA stemde tegen, ook al had de latere partijleider Lilianne Ploumen, toen ze nog handelsminister was, vurig voor het verdrag gepleit.

In de Senaat heeft de coalitie geen meerderheid en moest er dus minstens één oppositiepartij worden overtuigd. De PvdA heeft zes zetels, net genoeg om het kabinet uit de brand te helpen. Bij een nee van de Eerste Kamer zou het verdrag, dat in de praktijk al sinds 2017 grotendeels van kracht is, buiten werking worden gesteld voor de hele EU. Nu de PvdA om is, is dat scenario afgewend.

Het handelsverdrag is bedoeld om de handel tussen Canada en de EU makkelijker te maken, onder meer door het afschaffen van importheffingen. Het verdrag stuit buiten de coalitie op een bonte politieke oppositie. Bij de SGP overheersen de zorgen over toenemende concurrentie voor Nederlandse veehouders door Canadese boeren, bij linkse partijen zijn er vooral bezwaren tegen de minder strenge Canadese milieu- en dierenwelzijnsregels en tegen de veronderstelde toenemende macht van multinationale bedrijven. PVV en Forum voor Democratie zijn tegen omdat zij vinden dat Nederland met zo’n supranationaal verdrag te veel soevereiniteit uit handen geeft.

Minister Kaag, die het verdrag in de Tweede Kamer destijds verdedigde, snapte weinig van al die kritiek. Zij wees er onvermoeibaar op dat het verdrag al sinds september 2017 van kracht is en dat Nederland er vooral van heeft geprofiteerd. Meteen in 2018 liet de handel tussen Canada en de EU een fors stijgende lijn zien.

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer vindt de voordelen over de hele linie groter dan de nadelen. ‘Ceta is een goed verdrag voor werknemersrechten en het klimaat. Voor Ceta gelden de klimaatdoelen van Parijs. En door Ceta onderschrijft ook Canada de fundamentele protocollen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.’

Koole wijst erop dat het afwijzen van Ceta ertoe zou leiden dat de oude handelsverdragen met Canada weer gaan gelden, waarin die zaken minder goed geregeld zijn. ‘En dan zeg je als Europa nee tegen een land dat net als wij de internationale rechtsorde wil bevorderen en de klimaatcrisis wel serieus neemt. Je verzwakt dan Europa, en dat is gewoon wat we nu niet kunnen hebben, gegeven de internationale verhoudingen.’