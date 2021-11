PvdA staat open voor 2G, maar wil geen coronapas op het werk

Bezoekers staan in de rij voor festival Le Guess Who in Utrecht. Beeld Ben Houdijk

‘Ik wil met een open blik kijken naar 2G’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken in een dubbelinterview met D66-collega Jan Paternotte dinsdag in de Volkskrant. Zij benadrukt dat de PvdA-fractie nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over het wetsvoorstel dat demissionair premier Mark Rutte vrijdag aankondigde. ‘Als fractie wegen wij de proportionaliteit en de adviezen van het Outbreak Management Team en de Raad van State daarin mee’, zegt Kuiken, die verder uiterst kritisch is op het kabinetsbeleid. ‘Dit kabinet heeft verzaakt de basismaatregelen op orde te houden, het testen functioneert nog steeds niet goed genoeg. Als dit het pakket is, dan voorspel ik dat we tot het voorjaar in deze ellende zitten.’

Door op nog nader te bepalen plekken een testbewijs uit te sluiten en alleen nog maar gevaccineerde of herstelde personen toe te laten (de zogeheten 2G-systematiek) hoopt het kabinet over drie weken de nieuwe aanscherpingen in de coronabeperkingen weer op te kunnen heffen. Anders blijven ‘lockdown-achtige maatregelen nodig’, herhaalde coronaminister Hugo de Jonge maandag. ‘Het is dit, of vaker dicht.’

ChristenUnie

Wat Kuiken betreft moet 2G alleen gelden voor plekken ‘die zonder anders gesloten zouden blijven’. ‘Ik zie niet gebeuren dat we 2G toepassen op essentiële winkels en diensten: dus niet in de supermarkt, overheidsgebouwen en op de werkvloer.’ Ook kan de maatregel alleen worden ingevoerd als dit keer wel strak wordt gehandhaafd. ‘Daar valt of staat alles mee. Dat gaat nu onvoldoende geloofwaardig.’

Dat de PvdA de deur naar 2G openhoudt is een flinke opsteker voor het kabinet. Coalitiepartij ChristenUnie stemde eerder tegen de coronapas, maar die kwam er dankzij de steun van de PvdA alsnog. De ChristenUnie schaarde zich na de rap oplopende besmettingen alsnog achter de coronapas, maar 2G ligt daar zeer moeilijk, gezien de christelijke achterban die relatief veel ongevaccineerden telt. De christenen willen naar 1G: gevaccineerden en ongevaccineerden moeten zich allebei (massaal) laten testen voor toegang.

Hartpatiënten

Het kabinet streeft ernaar eind deze week het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Dan volgt ook het voorstel om de coronapas op de werkvloer mogelijk te maken. Daarbij kan het kabinet niet op de steun van de PvdA rekenen. Personen moeten ongeacht hun vaccinatiestatus kunnen blijven werken, stelt Kuiken. ‘Je bent afhankelijk van je loon, dat is iets anders dan of je een avondje uit mag.’

Volgens D66 is 2G tijdelijk nodig, om niet tot de lente te hoeven wachten om avondsluiting van de horeca op te heffen en evenementen toe te staan. Paternotte: ‘Mensen tijdelijk de toegang ontzeggen op bepaalde plekken is niet niks. Wat ik in die discussie wel mis is iets wat ik misschien nog wel heftiger vind: hartpatiënten en kankerpatiënten worden afgebeld. Hoe ethisch is dat?’