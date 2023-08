PvdA-prominent Henk Nijboer vertrekt uit onvrede over ‘Verenigd Links’

Henk Nijboer in de bankjes van de Tweede Kamer Beeld David van Dam

Met het naderende vertrek van Nijboer verliest het parlement weer een zeer ervaren Kamerlid. Nijboer zit al elf jaar in de Tweede Kamer en was in 2021 nummer 3 op de kandidatenlijst, achter toenmalig partijleider Lilianne Ploumen en Khadija Arib, die destijds Kamervoorzitter was. De Groninger voert in de Kamer het woord over financiën, volkshuisvesting, pensioenen en het gaswinningsdossier.

Nijboer schrijft ‘met pijn in het hart’ afscheid te nemen van de politiek. Hij zegt te beseffen dat ‘mijn ervaring in coalitie en oppositie en met brede samenwerking in de Kamer van waarde kunnen zijn’ als PvdA/GroenLinks gaat regeren. De PvdA’er vindt ook dat Verenigd Links naar regeringsverantwoordelijkheid moet streven. Maar hij wil daar zelf niet aan bijdragen, omdat hij niet langer achter de politieke koers staat, zo blijkt uit zijn verklaring.

Moeite met klimaat- en migratiestandpunt

Het Kamerlid betreurt het besluit van PvdA en GroenLinks om met een gezamenlijke kieslijst deel te nemen aan de verkiezingen. Nijboer heeft dit intern ook luid en duidelijk laten weten, zegt hij.

Nu de meerderheid van de partij anders heeft beslist, voelt hij zich niet geroepen een ‘flankpositie’ in de nieuwe Kamerfractie te gaan bezetten. ‘De kiezers verdienen Kamerleden die volmondig in de nieuwe samenwerking geloven. Anderen kunnen dat nu beter dan ik. Mij past een plek op een flank in de fractie minder. Ik ben met mijn karakter en ervaring meer geschikt voor de voorhoede dan als criticaster van binnenuit.’

In zijn afscheidsbrief laat Nijboer doorschemeren dat hij moeite heeft met de klimaat- en migratiestandpunten van het nieuwe Verenigd Links. De PvdA’er vindt dat immigratiebeperking voor linkse partijen geen taboe mag zijn en dat klimaatmaatregelen ten allen tijde betaalbaar moeten zijn voor de gewone man. ‘Een brede progressieve volkspartij moet ook de middengroepen aanspreken om een regeringsalternatief voor rechts te kunnen bieden. Zij voelen zich nu veel te weinig door ons gehoord. Ik hoop dat het de nieuwe fractie lukt een geloofwaardig antwoord te vinden op de moeilijke problemen van deze tijd, ook op thema’s die voor linkse politici ongemakkelijk zijn. Solidariteit kan niet zonder grip op de grenzen, de aanpak van klimaatverandering vereist meer draagvlak.’