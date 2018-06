PvdA-leider Asscher wil gedoogsteun geven aan kabinet, als coalitie meerderheid in Eerste Kamer verliest

De PvdA is bereid om gedoogsteun te verlenen aan het kabinet, mocht de regerende coalitie haar huidige meerderheid in de Eerste Kamer na de volgende verkiezingen verliezen. Dat verklaarde partijleider Lodewijk Asscher vandaag op het congres van de PvdA in Amsterdam.

‘Dit is niet ons kabinet, maar we blijven niet aan de zijlijn staan’, sprak Asscher op het PvdA-congres in de hoofdstad. ‘Wij zijn de enige oppositiepartij die weet hoe het is om te regeren.’

Asscher eist drie toezeggingen voor hij gedoogsteun verleent

Asscher richtte zich in het bijzonder op CDA-partijleider Sybrand Buma, die op het congres van zijn eigen partij zei dat de PvdA ‘oppositie voert waar je naar luistert’. ‘Sybrand, er komen Provinciale Statenverkiezingen in maart, je rijdt op een muur af’, zei Asscher, suggererend dat de coalitie haar huidige meerderheid in de Eerste Kamer (waarvan de leden worden verkozen door de Provinciale Staten) gaat verliezen. ‘Als je wil luisteren is dit een heel goed moment.’

Voor zijn eventuele gedoogsteun eist Asscher een drietal toezeggingen van het kabinet. Het wettelijke minimumloon voor arbeidsgehandicapten moet behouden blijven, het plan voor een lagere huurtoeslag moet van tafel, en het eigen risico in de zorg moet aanzienlijk omlaag.

Vooral dat laatste punt valt op. Als onderdeel van het kabinet Rutte II besloot de PvdA juist om het eigen risico van 220 naar 385 euro te verhogen. ‘Ik weet dat wij in het vorige kabinet zaten’, zei Asscher daarover in zijn toespraak. ‘Maar we moeten onze koers durven te wijzigen.’

De VVD volgens Asscher: 'Een volgevreten machtspartij'

In zijn speech sprak de PvdA-leider over het belang van het verzet tegen een wereldbeeld waarin mensen ‘alleen economisch nuttig zijn’. ‘Steeds meer mensen zien dat dit geloof, want dat is het, schade toebrengt aan onze maatschappij.’ Asscher wees met de beschuldigende vinger naar de VVD, een volgens hem ‘volgevreten machtspartij’ die mensen vernedert door bij monde van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff te pleiten voor een verlaging van de bijstand.

Uren voor Asschers toespraak pleitte een meerderheid van de PvdA-leden op het congres vóór verregaande samenwerking met Groenlinks en SP. Ondanks een negatief stemadvies van het PvdA-partijbestuur stemde 58 procent van de leden voor een gedeelde lijst met de andere linkse partijen bij de Statenverkiezingen in maart 2019. Het partijbestuur moet hier nu met Groenlinks en SP over praten. Het is nog onduidelijk hoe die partijen over zo'n samenwerking denken.