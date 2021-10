PvdA-leden kiezen Sent als nieuwe partijvoorzitter: ‘Moeilijke discussies te lang uit de weg gegaan’

Esther-Mirjam Sent wordt gefeliciteerd, nadat ze is verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van de PvdA. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Sent nam het op tegen maar liefst zeven partijgenoten. Volgens Vedelaar heeft de verkiezing ‘nieuwe energie aangeboord’.

Vedelaar maakte voor de zomer bekend zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. De teleurstellend verlopen Kamerverkiezingen, waar de PvdA zich niet kon revancheren na het historisch monsterverlies van 2017, trok Vedelaar zich als campagneleider aan. De oude bestuurderspartij bleef steken op 9 zetels. Sent: ‘Mijn voorganger heeft een flinke kluif gehad aan het verwerken van het verkiezingsverlies. Ik heb een plan om van de PvdA weer een krachtige ideeënpartij te maken.’

Dat betekent dat er meer ruimte moet zijn voor discussie met de leden. ‘We zijn moeilijke discussies in de partij uit de weg gegaan. Daar moeten we ruimte voor bieden.’ Sent verwijst naar thema's als duurzaamheid en migratie, maar ook klimaat, racisme en woningnood. Met name deze onderwerpen leven onder jongeren en die groep bereikt de PvdA niet goed genoeg, ziet Sent. ‘Wij moeten de basis zijn voor activiteiten die jongeren ontplooien.’

Met Sent krijgt de PvdA een doorgewinterde sociaal-democraat aan het roer. Sent is hoogleraar economische theorie en economisch ­beleid aan de Radboud Universiteit, zit sinds 2011 in de Eerste Kamer namens de PvdA en was voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Haar eerste opdracht? Een goed resultaat boeken bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Hoe? Door de leden weer trots te maken op de partij en optimisme terug te brengen. ‘Door linkse idealen om te zetten in linkse plannen.’

Volgens Sent is dat mogelijk. ‘We hebben sociaaldemocraten klinkende overwinningen zien halen in Noorwegen en in Duitsland', aldus Sent. ‘Dat biedt hoop dat de PvdA dat hier in Nederland ook kan.’

Fusie

Of dat nog voor de gemeenteraadsverkiezingen zal lukken, is de vraag. De PvdA is op zoek naar een verhaal dat aanslaat bij de linkse kiezer, maar lijkt te hinken op twee gedachten: kiest de partij voor een sterk en duidelijk sociaaldemocratisch profiel, of moet het toch serieus nadenken over een fusie met GroenLinks om de progressieve politiek weer een rol van betekenis te geven? En is het gezien de successen van de Europese sociaaldemocratische zusterpartijen wel zo verstandig om te fuseren?

Sent ziet dat de samenwerking met GroenLinks zoals het nu gaat ‘goed werkt’. ‘Voor nu helpt het om samen een stevige vuist te maken. Wat voorop staat is hoe je je idealen bereikt. Dat kan met een fusie zijn, maar het antwoord is niet eenduidig. Naar dat antwoord moeten we zoeken.’

Zeker is dat de linkse samenwerking met GroenLinks zich voorlopig vanuit de oppositie moet ontwikkelen. Deze week werd duidelijk dat de formatie verdergaat zonder de twee linkse partners. Maandenlang hielden PvdA en GroenLinks elkaar stevig vast en nu hebben ze geen andere keus dan toekijken hoe de oude coalitiepartijen onderhandelen over een doorstart.

Opgelucht dat er nu eindelijk een beslissing is gevallen is Sent niet direct. ‘Ik had graag gezien dat we hadden meegedaan om onze idealen dichterbij te brengen, dat is wat voorop moet staan.’