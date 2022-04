PvdA-kopstukken Timmermans en Moorman willen krachten bundelen met GroenLinks: ‘Laten we haast maken’

Eurocommissaris Frans Timmermans (links) en PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman (rechts) in maart op campagne in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Timmermans en Moorman schrijven dat vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant. De twee partijprominenten hinten zelfs op ‘een verbinding’ met GroenLinks. Zeker voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar, waarbij ook de samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald, kan dat van belang zijn. Als PvdA en GroenLinks in de toekomst een rol van belang willen spelen, zullen ze in 2023 voldoende zetels in de senaat moeten veroveren.

‘We hebben een doorbraak nodig om het land vooruit te helpen’, schrijven Timmermans en Moorman. ‘En zo’n doorbraak forceer je alleen met vereende krachten die geloven in vooruitgang en solidariteit. Door samen je schouders eronder te zetten. Wij geloven dat verdergaande samenwerking, en zelfs verbinden met GroenLinks, die doorbraak kan zijn.’

Een stap naar voren

Dat Timmermans voorstander is van inniger samenwerking met GroenLinks is al langer bekend, maar het opiniestuk van de twee PvdA’ers is opmerkelijk vanwege de timing. Lilianne Ploumen stapte eerder deze week op als partijleider omdat ze er niet in slaagde de PvdA weer dominant te maken. Door het vertrek van Ploumen is de oude grootmacht opnieuw in zwaar weer beland, en veel PvdA’ers hebben hun hoop gevestigd op Timmermans en Moorman om het tij te keren. Met hun gezamenlijke opiniestuk zetten ze nu een stap naar voren.

De posities van Timmermans en Moorman zijn binnen de partij versterkt door hun recente electorale successen. De PvdA-Eurocommissaris slaagde er in 2019 bij de Europese verkiezingen in zijn partij de grootste te maken. Moorman deed bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar hetzelfde in Amsterdam, het voormalige sociaal-democratische bolwerk dat was overgenomen door GroenLinks en D66.

Met hun pleidooi voor meer samenwerking met GroenLinks probeert het duo de koers van de leiderloze partij mede te bepalen. Timmermans’ termijn als Eurocommissaris loopt nog tot 2024. Daarmee zou hij beschikbaar kunnen zijn voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025. Eerder kwamen er al signalen vanuit Brussel dat hij een partijleiderschap zeker niet uitsluit.

GroenLinks-leider Jesse Klaver liet eerder deze week doorschemeren dat de huidige samenwerking met de PvdA gewoon door moet gaan na het vertrek van zijn bondgenoot Ploumen. Uit een recente peiling van EenVandaag blijkt dat een ruime meerderheid van de GroenLinks- en PvdA-kiezers die samenwerking steunt. Over een mogelijke fusie bestaat zeker bij de PvdA-achterban meer twijfel.

Volgens Timmermans en Moorman moet links nu juist een sprong voorwaarts wagen. ‘De politieke versnippering in Nederland staat ons in de weg. Om te kunnen besturen moeten er zoveel kleuren worden gemengd dat er alleen nog maar een grijze pap overblijft waardoor burgers zich in afnemende mate vertegenwoordigd voelen. Dit speelt conservatieve krachten, amoreel managerisme en radicale stemmen in de kaart.

‘De steeds verdere versnippering van het politieke landschap maakt politieke sturing langzaam, halfslachtig, onduidelijk en steeds meer onnavolgbaar voor mensen. De uitdagingen waarvoor we staan zijn zo groot en soms zo bedreigend dat grotere eenheid en doelgerichtheid bitter noodzakelijk zijn.’

Een nieuwe lijsttrekker

De komende tijd moet blijken of Timmermans een grotere rol gaat spelen binnen de PvdA. Formeel zal de partij voor de komende Kamerverkiezingen een lijsttrekkersverkiezing gaan organiseren, maar de partij heeft daar eerder slechte ervaringen mee opgedaan. In 2016 voerden Diederik Samsom en Lodewijk Asscher een harde strijd tegen elkaar waarin ze allebei imagoschade opliepen.

Binnen de PvdA zal vooral gekeken worden naar de nieuwe partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent om een herhaling te voorkomen. Naast Timmermans wordt zeker ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gezien als een potentiële partijleider voor de partij in nood. Aboutaleb scoort volgens de recente peiling van EenVandaag nog hoger dan Timmermans onder de PvdA-kiezers. Moorman blijkt voor de meeste PvdA’ers nog niet in beeld.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer kiest volgende week een nieuwe fractievoorzitter. Die zal ook dienen als ‘fungerend partijleider’, maar blijft daarmee voorlopig een tussenpaus.