PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na meerdere meldingen van ongewenst gedrag

Van Dijk verklaarde dinsdag dat hij in zijn ‘persoonlijke leven in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest’ is. ‘Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, dan wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven, trek ik mij terug uit mijn politieke functie.’

Een van de personen die een officiële klacht heeft ingediend bij de PvdA is kunstenares Katinka Simonse, ook bekend als Tinkebell. Ze heeft maandagavond een gesprek gehad met partijleider Lilianne Ploumen en Kamerlid Kati Piri. Simonse, die tot en met november een relatie zegt te hebben gehad met Van Dijk, laat weten dat de PvdA’er bij haar geen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, maar wel ander ongewenst gedrag, zoals ‘manipuleren, framen, liegen’.

PvdA-leider Ploumen bevestigde dinsdag dat ze met meerdere vrouwen heeft gesproken over het ongewenst gedrag van Van Dijk. Volgens de NOS zouden de klachten onder andere gaan om langdurig omhelzen en ongewenst kussen. Ploumen stelt dat de verwijten ‘ernstig genoeg’ zijn om een onderzoek in te stellen. Volgens de PvdA-leider gaat het om vrouwen die Van Dijk kent ‘uit de privésfeer’ en niet om fractieleden of partijmedewerkers.

Eerdere melding

De meldingen werpen een nieuw licht op een eerdere klacht tegen Van Dijk van een partijgenoot die voorzitter was van de ‘meedenkgroep Armoede’. Al in 2019 deed zij bij de partijleiding, toen nog onder aanvoering van Lodewijk Asscher, haar beklag over ongewenst gedrag door Van Dijk.

De klacht werd ongegrond verklaard. Van Dijk klaagde zelf achter de schermen over stalkgedrag door de vrouw. De klaagster werd uiteindelijk geroyeerd toen ze zich niet neerlegde bij het oordeel van een onderzoekscommissie. Ploumen ontkende dinsdag dat er destijds geen goed onderzoek is gedaan.

PvdA-lid Ellen Geist, die zegt dat ze in 2017 ook ongewenst ‘zeer innig’ omhelsd is door Van Dijk, vindt juist dat de oude zaak heropend moet worden. Volgens Geist is het onderzoek naar de eerdere klacht ‘volslagen onbevredigend’ en ‘onprofessioneel’ aangepakt, zo heeft ze in een mail aan partijgenoten laten weten.

Van Dijk was een prominent Kamerlid binnen de PvdA. Hij werd in 2017 door Lodewijk Asscher gevraagd om over te stappen naar de politiek. Daarvoor was hij lang actief bij de FNV.

De PvdA’er is niet het eerste Kamerlid dat opstapt na meldingen over ongewenst gedrag. Kort na de verkiezingen in april 2021 stapte het nieuwe D66-Kamerlid Sidney Smeets uit de politiek, nadat er meldingen waren gedaan van grensoverschrijdend gedrag.