PvdA gaat toch niet samenwerken met Forum in Overijssel

Lodewijk Asscher deelt rozen uit bij de aftrap van de campagne van de PvdA in aanloop naar de provincialestatenverkiezingen. Beeld ANP

Na weken van gesprekken meldde formateur Geert Jansen woensdag nog dat een coalitie met CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA het meest kansrijk was in Overijssel. Samen zouden die partijen goed zijn voor 29 van de 47 zetels. Die boodschap viel niet goed bij de leden van de PvdA. Op sociale media spraken diverse sociaal-democraten zich uit tegen een samenwerking met Forum voor Democratie. Daarop heeft de partij donderdagavond besloten zich terug te trekken uit de onderhandelingen.

De Overijsselse fractievoorzitter Annemieke Wissink laat in een verklaring op de website weten dat de zorgen van de partijgenoten en achterban ‘te groot’ zijn om te formeren met FvD. Ze zegt die zorgen te delen. ‘Homeopathische verdunning, vrouwen die minderwaardig zijn en het systematisch bestrijden van leraren, wetenschappers en journalisten is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel’, aldus Wissink.

Het Haarlemse PvdA-raadslid Maarten Wiedemeijer vindt het verstandig dat zijn Overijsselse collega’s uit de onderhandelingen zijn gestapt. Woensdag uitte hij op Twitter nog zijn ongenoegen over de mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie. ‘Het doel van besturen is je idealen dichterbij brengen, met Forum voor Democratie is dat schier onmogelijk; hun visie sluit de sociaal-democratie per definitie uit’, zegt hij in een telefoongesprek. Het stoort hem vooral dat Forum het klimaatprobleem een ‘hoax’ noemt en zou flirten met fascistische theorieën. ‘Juist in een versplinterd politiek landschap is het nodig om duidelijk te maken waar de verschillen liggen en grenzen worden getrokken’, vindt Wiedemeijer.

Bescherming tegen willekeur

Het Zwolse PvdA-lid Bas den Herder sluit zich daarbij aan. Hij heeft niets tegen een samenwerking met andersdenkende partijen, maar vindt dat FvD zich daarvan heeft uitgesloten omdat de partij ondemocratisch is. ‘Democratie betekent dat minderheden worden beschermd tegen de willekeur van de meerderheid, dat je als docent zeker bent van je baan ongeacht je politieke voorkeur en dat de pers vrij is; Forum opereert niet binnen die kaders.’

De partij had juist haar verantwoordelijk moeten nemen en ieder geval het gesprek moeten aangaan op inhoud, vindt PvdA’er Rick de Breij uit Kampen. Hij vindt het jammer dat zijn partij is bezweken onder de druk. ‘Je moet laten zien dat je bereid bent om samen te werken. Het alternatief is dat de PVV nu instapt en wij als linkse partij vier jaar lang heel moreel verontwaardigd in een hoekje gaan zitten mokken. We hadden een knetterrechtse coalitie een klein stukje naar links kunnen bewegen.’

Forum voor Democratie werd in Overijssel de tweede partij, na het CDA. De Partij van de Arbeid werd met vier zetels de vijfde partij. Op dit moment is Flevoland de enige provincie waar Forum voor Democratie met de PvdA onderhandelt over een plek in het college, maar daar eisen de sociaaldemocraten dat de partij afstand neemt van enkele landelijke standpunten, zoals het lerarenmeldpunt en het streven naar een Nexit. Forum werd eerder al in zes provincies uitgesloten van deelname.