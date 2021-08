PvdA en GroenLinks willen als één delegatie onderhandelen in formatie, spreken van ‘groeiend vertrouwen’

GroenLinks-leider Jesse Klaver (links) en PvdA-leider Lilianne Ploumen (rechts) overlegden vandaag in Den Haag over de nadere samenwerking. Beeld ANP

Deze stap betekent nog niet dat de fracties in de Tweede Kamer fuseren, benadrukken de partijleiders. Wat er na de formatie gebeurt is ‘onontgonnen terrein’, aldus Ploumen. Samen met Klaver kondigde zij de samenwerking vrijdagmiddag aan. Of hun voornemen genoeg is om VVD en CDA over de streep te trekken om de onderhandelingen over een nieuw kabinet aan te gaan, is nog niet bekend.

De twee partijleiders wilden vrijdag vooral benadrukken hoe veelbetekenend de stap in hun ogen is. ‘Het wordt tijd dat er een kabinet komt, en liefst een zo progressief mogelijk kabinet’, aldus Ploumen. ‘We moeten de klimaatverandering een halt toeroepen, de groeiende ongelijkheid aanpakken. We hebben steeds gezegd dat we hierin samen zouden optrekken. De logische stap is dan dat we met één inzet, één delegatie en één gezamenlijke fractie in één kamer de beslissingen nemen over hoe we de onderhandelingen voeren.’

Klaver voegde toe dat hij denkt dat de partijen zo sterker staan. ‘Als je wel samenwerkt, maar alsnog als onafhankelijke fracties opereert, word je uit elkaar gespeeld. Daarom denken dat we op deze manier veel en veel sterker te staan.’

Klaver herinnert eraan dat samenwerking al jaren onderwerp van gesprek is tussen de partijen die hun verkiezingsprogramma’s in de afgelopen jaren steeds verder naar elkaar toe zagen groeien. ‘Al onze voorgangers hebben het hier ook al over gehad. Wij zetten nu een volgende stap.’ Hij gaat ervan uit dat niet iedereen in beide achterbannen meteen enthousiast zal zijn, maar denk dat hij velen kan overtuigen. ‘We werken aan een steeds sterkere progressieve beweging. Veel mensen hunkeren naar concrete stappen. Wij gaan nu met iedereen het gesprek aan. Maar ik denk dat dit is waar Nederland op zit te wachten.’

Samen hebben PvdA en GroenLinks zeventien zetels in de Tweede Kamer. Als zij aanschuiven in een formatie met VVD, D66 en CDA zijn zij samen de derde fractie in grootte, met meer gewicht dan het CDA. Of de twee nu denken dat ze de bezwaren van VVD en CDA hebben weggenomen – die partijen willen pertinent niet met twee linkse partijen in zee – durfden Klaver en Ploumen vrijdag niet te zeggen. ‘Wij doen dit omdat wij vinden dat we moeten vertellen wat onze samenwerking betekent. Wat andere partijen daar verder van vinden moet u aan hen vragen’, aldus Ploumen.