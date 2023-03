PvdA en GroenLinks lopen in provincie niet warm voor fusiefractie: ‘Je kunt niet groen doen als je rood staat’

De fractievoorzitters Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens hun gezamenlijke campagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP - Robin Utrecht

Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs de provinciale afdelingen van beide partijen. Terwijl aan de top van de partij alle seinen richting innige samenwerking staan en de partijleiders Jesse Klaver en Attje Kuiken nadrukkelijk samen campagne voeren, is de animo in de provincies vooralsnog minder groot. Provinciale politici wijzen op de verschillen tussen de partijen en zien de noodzaak niet.

Zeeland is de enige provincie waar de partijen wel mikken op een fractiefusie en zelfs een stap verder gaan: de kiezers kunnen er stemmen op een gezamenlijke lijst van de twee partijen. In de toptien prijken zes PvdA-namen en vier van GroenLinks. Lijsttrekker Anita Pijbelink, nu gedeputeerde namens de PvdA: ‘Zeeland is toch wel een behoudend en conservatief bolwerk. Als links-progressieve partijen zoek je elkaar dan op, want samen zijn we een echt grote speler.’

Ze had verwacht dat andere provincies het Zeeuwse voorbeeld zouden volgen. ‘Ik dacht dat minstens drie provincies hetzelfde zouden doen als wij.’ Waarom het volgens Pijbelink dan wel lukt in Zeeland? ‘De contacten zijn in Zeeland al lang goed tussen de twee partijen en nu was volgens ons het moment om samen een vuist te maken.’

Koudwatervrees

In de andere provincies domineert de terughoudendheid: daar zijn geen plannen voor een fusie van de twee fracties. ‘Nee, we zijn twee verschillende partijen en gaan niet samen in een fractie zitten’, legt de Flevolandse lijsttrekker Abassin Nessar (PvdA) uit. Ook in Noord-Holland zien ze de noodzaak niet voor een gezamenlijke fractie. ‘De huidige samenwerking bevalt goed, wij hebben geen andere vorm nodig’, zegt Anouk Gielen (GroenLinks).

Een innige samenwerking zoals in de Eerste Kamer is ook in Drenthe nog ver weg. De PvdA-lijsttrekker Yvonne Turenhout wijst op de accentverschillen tussen de twee partijen. Waar de PvdA traditioneel sterk scoort in het armere veengebied in het oosten van de provincie, rond Emmen, scoort GroenLinks beter op de rijkere zandgronden in het noorden en westen. Dat zorgt voor een net iets andere politieke motivatie, hoe subtiel soms ook. ‘Als je ziet hoeveel mensen in onze provincie last hebben van energiearmoede, dan willen wij zo snel mogelijk huizen gaan verduurzamen. Niet zozeer uit het klimaatoogpunt, zoals GroenLinks, maar om die mensen de winter door te helpen. Wij zeggen bijvoorbeeld: je kunt niet groen doen, als je rood staat.’

In een paar provincies gaan de partijen wel verkennen hoe het is om op een andere manier samen te werken. Zo zullen de partijen in Limburg gezamenlijke fractievergaderingen houden en gaan ze experimenteren met woordvoerders die namens beide partijen optreden. Ook GroenLinks Noord-Brabant speelt met dat idee. ‘Wij zijn elkaar nu beter aan het leren kennen, dat is echt heel erg leuk. Stapje voor stapje gaan we zien waar dit eindigt.’

Elkaar vasthouden

Noord-Brabant is tevens een van de twee provincies waarin de partijen hebben besloten elkaar vast te houden bij de vorming van een nieuw provinciebestuur, mocht dat er van komen. En ook in Zuid-Holland gaan PvdA en GroenLinks niet zonder elkaar in een provinciebestuur zitten, beloven ze. Andere provinciale lijsttrekkers hopen ‘dolgraag’ op een bestuur met de twee linkse partijen, maar hebben geen bindende afspraken gemaakt. In Noord-Holland achten ze het zo onwaarschijnlijk dat één van de twee partijen buiten het provinciebestuur valt, dat afspraken niet nodig zouden zijn.

Een tip voor twijfelende provinciale fracties heeft lijsttrekker Pijbelink niet. ‘De Zeeuwse situatie is volgens mij uniek. Wij zagen het gewoon niet als een geleidelijk proces, maar konden in één keer een slag slaan, daar is wel wat lef en moed voor nodig. In andere provincies moeten ze ons alleen niet als voorbeeld zien. De situatie is op elke plek weer anders.’