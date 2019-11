PvdA en GroenLinks: kortingen moeten van tafel anders geen steun pensioenakkoord

FNV-leden tijdens een bijeenkomst over het pensioenakkoord. Beeld ANP

Dit kondigen de partijen aan in gesprek met de Volkskrant. Steun van PvdA en GroenLinks is onontbeerlijk voor het kabinet. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en is aangewezen op deze partijen omdat het alternatief, Forum voor Democratie, tegen het pensioenakkoord is.

Over de toekomst van de pensioenen werd in juni een akkoord gesloten tussen het kabinet, werkgevers en vakbeweging. PvdA en GroenLinks sloten zich daar na concessies van het kabinet bij aan. De vakbeweging wilde ook steun van linkse partijen bij de pensioenvernieuwing.

PvdA en GroenLinks komen op een strategisch moment met hun nieuwe stellingname. Deze week overlegt het kabinet over maatregelen om verlaging van pensioenen te beperken. Daarover wil de Tweede Kamer volgende week in debat met minister Koolmees van Sociale Zaken.

De Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks) kondigen nu aan dat hun partijen de steun voor de pensioenvernieuwing intrekken als de pensioenen volgend jaar gekort worden. Veel fondsen staan er zo slecht voor dat zij dat volgens de huidige regels verplicht zijn. Dat treft dan miljoenen werknemers en gepensioneerden. De fondsen staan er slecht voor door de aanhoudend lage rente.

‘Het is van de zotte als je nu de pensioenen gaat verlagen terwijl we werken aan een nieuw pensioenstelsel', aldus Van Dijk. ‘Dat trekt het draagvlak weg onder die hervorming. Dat akkoord is al zo moeizaam tot stand gekomen na tien jaar discussie, ruzie en gedoe. Het was in juni ook de bedoeling dat kortingen zouden worden voorkomen.’

Politiek brisant

Van Dijk en Smeulders willen dat de huidige regels voor de pensioenfondsen minimaal een jaar in de ijskast gaan. ‘Dan kijken we over een jaar hoe we ervoor staan met de uitwerking van het nieuwe pensioensysteem’, zegt Smeulders. Uitstel van de kortingen met een jaar is politiek brisant. Dat zou kunnen betekenen dat het kabinet aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die voor maart 2021 op de rol staan, alsnog verlaging van de pensioenen zou moeten aankondigen.

‘Het gaat erom dat we nu rust kopen voor de uitwerking van het akkoord’, zegt Van Dijk, ‘De toezichthouder op de pensioenfondsen, de Nederlandsche Bank, kan wel zeggen dat we nu de pijn moeten nemen maar dat is in het land niet uit te leggen. Het vermogen van sommige fondsen is de afgelopen jaren verdrievoudigd, maar door de lage rente merken gepensioneerden daar niets van.’

Ten koste van jongeren

De suggestie dat het aanpassen van de regels ten koste gaat van jongeren, is volgens Smeulders onzin. ‘Volgens de huidige regels moeten niet alleen veel pensioenen volgend jaar gekort worden. Als de minister niet ingrijpt, gaan de premies ook fors omhoog of wordt pensioenopbouw fors verlaagd. Dat is heel beroerd voor jongeren. Ik verwacht een oplossing van de minister die eerlijk is voor alle generaties.’ Van Dijk voorziet dat de premiestijgingen die volgens de huidige regels volgend jaar nodig zijn ‘alle loonruimte opeten’. ‘Er is dan geen geld meer voor loonsverhoging en ook dat is onverkoopbaar’, zegt Van Dijk.