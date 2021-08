PvdA en GroenLinks gaan als één team de formatie in, maar ‘niet voor Rutte’

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver moeten het vrijdag na de bekendmaking van hun samenwerking keer op keer herhalen. Nee, ze gaan niet samen optrekken tijdens de formatie om de VVD tegemoet te komen. ‘We doen dit omdat we erin geloven en het zelf willen’, zegt Ploumen. ‘Wat andere partijen ervan vinden, moet u daar vragen.’ Klaver: ‘Het vertrouwen en plezier in onze samenwerking is gegroeid. Dat heeft ons hier gebracht.’

Volgens de twee linkse leiders is het ‘eigenlijk heel logisch’ om met één onderhandelingsteam aan te schuiven bij VVD, D66 en CDA – de drie andere partijen die naar verwachting volgende week weer aan tafel komen bij informateur Mariëtte Hamer om te praten over Rutte IV. ‘Op deze manier staan we veel en veel sterker’, meent Klaver. ‘Ze kunnen ons niet uit elkaar spelen, terwijl dat wel kan als je alles afzonderlijk van elkaar voorbereidt.’

De twee linkse leiders moeten wel nog wat scepsis bij de eigen achterban zien te overwinnen. Donderdag lekte via anonieme bronnen al uit dat VVD en D66 een mogelijke fusie van de twee linkse partijen als een uitweg zagen uit de al maanden durende impasse van de formatie. Premier Mark Rutte wilde niet met twee linkse partijen in zee, maar een samensmelting van PvdA en GroenLinks zou dat probleem oplossen.

Intern ontplofte toen al het WhatsAppverkeer in de linkse partijen. Gaat Rutte nu even een fusie op links ritselen? Ook bij de linkse fracties heerste woede over het voortijdig uitlekken van hun plannen. VVD en D66 kregen de wind van voren. ‘Zo gaat alles kapot’, werd er volgens ingewijden gezegd binnen het linkse kamp.

‘We hebben het ook gehad over wat er gisteren is gebeurd’, erkent Klaver vrijdag na zijn ruim vijf uur durende overleg met Ploumen in een kantoorruimte boven het Centraal Station van Den Haag. ‘Het is allemaal handig gespind. De indruk wordt gewekt dat dit van ons gevraagd wordt, maar beeldvorming kan toch geen reden zijn om iets niet te doen wat we al heel lang willen? En we hebben het ook niet over een fusie. Daar gaan de leden uiteindelijk over.’

‘In de val gelokt’

Toch klinkt er ook kritiek. ‘Ze hebben zich in de val laten lokken’, zegt een vooraanstaande GroenLinkser die anoniem wil blijven. ‘De VVD of het CDA hebben dit bewust laten uitlekken zodat het lijkt alsof het onder druk van Rutte gebeurt. Het beeld dat GroenLinks tot alles bereid is om aan te schuiven bij het kabinet, wordt zo alleen maar bevestigd. Dat is echt funest.’

Ook bij de achterban van de PvdA is er gemor. Oud-partijleider Hans Spekman noemt het voorlopige samengaan van de fracties op NPO Radio 1 ‘onvoorstelbaar slecht’. ‘We zijn niet één partij. De leden worden echt in het gezicht geslagen en links en rechts gepasseerd.’ Ex-Kamerlid Adri Duivesteijn klinkt al even bitter. ‘VVD en CDA eisen blokvorming van PvdA en GroenLinks en de fracties lijken daarin mee te gaan’, twittert hij. ‘Kortom het einde van de PvdA is ingezet. Weg geschiedenis, traditie en sociaaldemocratie. Jammer!’

Een complicerende factor bij de PvdA is de naderende strijd om het partijvoorzitterschap. De zeven kandidaten die zich gemeld hebben vertegenwoordigen verschillende facties binnen de partij. De meesten zijn voor meer samenwerking met GroenLinks, maar binnen die groep zijn ook weer uitgesproken tegenstanders van een hernieuwde samenwerking met Mark Rutte. De Barendrechtse wethouder Reshma Roopram is juist weer tegen een snelle fusie met GroenLinks. ‘Daar gaan we het debat nog over voeren binnen de partij’, zegt Roopram. ‘Dan kun je nu niet opeens in de hoogste versnelling gaan in Den Haag zonder de leden te raadplegen.’

Meerdere kandidaten eisen vrijdag dan ook een extra congres of ledenraad om te praten over de plannen in Den Haag. Ploumen gaat daarmee akkoord en wil volgende week al de partij bijeen roepen. Ook GroenLinks wil met de leden in gesprek over ‘de laatste ontwikkelingen in de kabinetsformatie’ en mikt op een bijeenkomst eind volgende week.

De verwachting is dat de onderhandelingen pas echt kunnen beginnen als Ploumen en Klaver de goedkeuring hebben van hun eigen achterban. Heel veel enthousiasme is er bij VVD en CDA toch al niet om met links in zee te gaan. De rechtse partijen willen eigenlijk ook de garantie dat PvdA en GroenLinks na de formatie samen blijven optrekken en hetzelfde stemmen. Of die geruststelling er ook komt, is niet duidelijk.

Enige berusting valt er desondanks ook te bespeuren. Ruim 150 dagen na de verkiezingen moeten er eindelijk inhoudelijk gesprekken gaan plaatsvinden. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ziet zichzelf voorlopig niet aanschuiven. Het weigeren van de nieuwe combinatiefractie PvdA-GroenLinks wordt daardoor steeds moeilijker.