PvdA-bestuur diep door het stof voor affaire-Gijs van Dijk: ‘Geen meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag’

Gijs van Dijk was van 2017 tot 2022 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij keert niet terug in de Kamer. Beeld ANP / Peter Hilz

Met deze verklaring neemt het partijbestuur van de PvdA vrijdag alsnog het eerdere oordeel van de interne beroepscommissie over en wordt het Kamerlid de facto vrijgepleit. De beroepscommissie gaf vorige week al een dikke onvoldoende aan het partijbestuur voor het optreden in de zaak-Van Dijk.

‘We hebben steeds zo goed mogelijk recht proberen te doen aan alle betrokkenen. Daar zijn we helaas niet goed in geslaagd. Dat spijt mij zeer’, schrijft partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent over het besluit. ‘Met de wetenschap van nu hadden we het proces anders moeten aanpakken.’

De partijtop heeft besloten dat Van Dijk kan terugkeren in de Kamer, maar daar ziet hij van af. ‘Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt, sluit ik een zeer lastige periode af’, schrijft Van Dijk in een gezamenlijke verklaring met de partij. ‘Ik blijf me inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen.’

In de verklaring gaat de partijtop diep door het stof en neemt het de verantwoordelijkheid voor fouten die gemaakt zijn in het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk.

Privésfeer

De beschuldigingen aan het adres van Van Dijk betreffen kwesties die betrekking hebben op het privéleven van de PvdA’er. In een eerder stadium erkende hij fouten gemaakt te hebben in relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest te zijn naar zijn partners. Het partijbestuur is nu ook tot dat inzicht gekomen. In de verklaring wordt expliciet benadrukt dat het ‘gaat om meldingen die betrekking hebben op de privésfeer. Daarbij gaat het niet om meldingen die betrekking hebben op seksueel grensoverschrijdend gedrag.’

De draai volgt een week na de uitspraak van de interne beroepscommissie waar Van Dijk zijn berisping aanvocht. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent legde de uitspraak toen nog naast zich neer, maar kon na toenemende interne druk niet anders dan alsnog het besluit van de commissie te respecteren.

Die commissie oordeelde vernietigend over het optreden van het partijbestuur dat een onderzoek instelde na drie klachten van vrouwen. Dat onderzoek, uitgevoerd door het commerciële bureau Bezemer & Schubad, zou volgens partijvoorzitter Sent voldoende aanleiding bieden Van Dijk te berispen en hem vier jaar lang uit te sluiten van een politieke rol binnen de PvdA.

Volgens de commissie is echter niet te controleren waar Sent dat oordeel op heeft gebaseerd, omdat de inhoud van het rapport vertrouwelijk is. De manier waarop de partijtop de klachten in behandeling heeft genomen, het onderzoek heeft opgezet en is omgegaan met Van Dijk is heeft van de beroepscommissie een forse onvoldoende gekregen.

Bescherming voor aangeklaagden

De erkenning en de spijtbetuiging van het partijbestuur vormt het sluitstuk van een affaire die Van Dijk al sinds februari achtervolgt. De partijtop dacht in de nasleep van Boos-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenjacht The Voice adequaat te handelen toen een klaagster zich bij de partijleiding meldde.

Daarvan zegt het partijbestuur nu dat ook Van Dijk had mogen rekenen op bescherming. ‘De PvdA moet een veilige plek zijn voor mensen die iets overkomt. Daarbij moeten we er zorg voor dragen dat er zorgvuldige procedures zijn ook voor degenen die aangeklaagd worden. Eerder gemaakte afspraken over inzage en privacy hebben een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor in de weg gezeten.’