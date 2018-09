Pussy Riot-activist in ernstige toestand opgenomen in ziekenhuis – band en familie vermoeden vergiftiging

Een prominente activist van de feministisch-anarchistische Russische protestgroep en band Pussy Riot is in ernstige toestand opgenomen in een ziekenhuis. De punkband en de familie van Pjotr Verzilov (30) vermoeden dat hij is vergiftigd.

Verzilov verstoorde in juli tijdens de WK-finale in Moskou samen met twee andere Pussy Riot-activisten kort de wedstrijd. Foto REUTERS

Verzilov kreeg tijdens het WK-voetbal internationale bekendheid toen hij met twee andere activisten het veld op rende tijdens de finale als protest tegen de politie. Hij ligt sinds dinsdag in een ziekenhuis in Moskou op een speciale afdeling waar patiënten met vergiftigingsverschijnselen worden behandeld.

‘Onze vriend en kameraad Pjotr Verzilov is er ernstig aan toe’, twitterde Pussy Riot. ‘Zijn leven is in gevaar. Wij denken dat hij is vergiftigd.’

Volgens Veronica Nikoelsjina, zijn partner en lid van de band die fel gekant is tegen president Poetin, verloor hij plotseling zijn zicht- en spraakvermogen. Ook kon hij moeilijk lopen. Nikoelsjina zegt dat hij zich dinsdag plotseling slecht begon te voelen na terugkeer van een rechtbankzitting. Nadat hij een paar uur had geslapen, zei Verzilov dat hij niet meer goed kon zien. Tegen het ambulancepersoneel ontkende de activist dat hij medicijnen had ingenomen of iets verkeerds had gegeten.

Waarom is Pussy Riot nog gevaarlijk voor het Kremlin? ‘Moeder van God, verlos ons van Poetin.’ Na dat gebed, gezongen op het altaar van Moskous hoogste kathedraal, was het voor mensen over de hele wereld duidelijk wie de leden van punkband Pussy Riot waren: vijanden van Poetins regime. Twee jaar strafkamp, oordeelde een Russische rechter.

Half bewusteloos

‘Zijn toestand verslechterde daarna snel’, aldus Nikoelsjina tegen nieuwssite Meduza. ‘Hij kreeg stuiptrekkingen. Onderweg naar het ziekenhuis sprak hij verward. Hij was half bewusteloos en hij reageerde niet meer op wat ik zei. Hij herkende mij zelfs niet meer.’ Het ziekenhuispersoneel weigerde haar iets te vertellen over zijn toestand en of hij mogelijk was vergiftigd.

De moeder van Verzilov werd volgens een vriend van de activist een dag later ook de toegang geweigerd tot de afdeling. Opnieuw wilde niemand zeggen wat er met hem aan de hand was en wat zijn toestand was. ‘Ze stuurden haar weg’, aldus de vriend tegen Meduza die donderdag het nieuws bracht over Verzilovs opname. ‘Hij is niet meer bij kennis.’

Pjotr Verzilov in 2014 met Pussy Riot-lid Nadja Tolokonnikova in het Amerikaanse parlement. Foto AP

Verzilov fungeert als officieuze woordvoerder van Pussy Riot. Samen met Nikoelsjina en nog een andere activist zat hij na het WK vijftien dagen vast vanwege het verstoren van de finale. Ze waren toen gekleed als politieagenten. Op maandag, een dag voordat hij ziek werd, werd Verzilov opnieuw korte tijd aangehouden na het verlaten van zijn woning.

Op zondag was Nikoelsjina al gearresteerd omdat ze volgens agenten niet meewerkte bij de inspectie van haar auto. Pussy Riot zei toen dat de politie nog steeds boos was over hun verstoring van de finale

Verzilov kreeg bekendheid in Rusland als lid van de artistieke protestgroep Voina. Hij trad toen op met Nadja Tolokonnikova, die later uitgroeide tot een boegbeeld van Pussy Riot. Tijdens de geruchtmakende strafzaak in 2012 tegen Tolokonnikova en twee andere leden van Pussy Riot zei Verzilov dat hij producer van de punkband was. De Pussy Riot-leden werden toen vervolgd vanwege een protestactie tegen Poetin in een kerk in Moskou.

Verzilov was toen onder andere betrokken bij het organiseren van internationale steun voor de Pussy Riot-leden. Door deze protestactie en de rechtszaak groeide Pussy Riot uit tot een symbool van het verzet tegen Poetin. Verzilov en twee bandleden van Pussy Riot lanceerden in 2014 de nieuwssite Mediazona die kritisch bericht over mensenrechtenschendingen door de Russische justitie en de regering-Poetin.