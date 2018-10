Puppy’s knuffelen tegen stress: in Amsterdam gebeurt het, ondanks kritiek

Ze heeft er vannacht slecht van geslapen, vertelt Sabine van der Helm (58) als ze haar fiets parkeert in het steegje achter de universiteitsbibliotheek in Amsterdam. In haar ene hand houdt ze de riemen van de honden Djinnie en Lizzy vast. In haar andere hand de fiets, met achterop twee katten in een hokje.

In het steegje heeft de eigenaresse van het Amsterdamse dierencastingbureau Catvertise afgesproken met een tiental baasjes en hun honden. Van der Helm is door de Universiteit van Amsterdam gevraagd puppy’s te regelen voor een knuffelsessie. Maandag en dinsdag komen in groepjes 160 studenten langs om met de dieren te spelen en even te ontstressen van de tentamenweek. In Amerika is het een bekend fenomeen.

Van der Helm vond het verzoek van de UvA niet vreemd. Ze is nooit eerder door een school benaderd, maar bezoekt wel maandelijks een verzorgingstehuis. ‘We geven daar liedjesconcerten met katten, honden en vogels. Er is veel vraag naar.’ Ook regelt ze dieren voor commercials en films. Wijzend naar kat Abatutu: ‘Hij zit in de documentaire De Wilde Stad. Moest-ie langs de snelweg lopen. Daar heb ik nooit iemand over gehoord.’

Kritiek

Ze doelt op de storm van kritiek die het initiatief op de UvA losmaakte. Het knuffelen zou dan misschien wel fijn zijn voor studenten, maar juist stress veroorzaken bij de puppy’s, menen verschillende deskundigen. De Partij voor de Dieren heeft in Amsterdam vragen gesteld over de knuffelsessie; de partij vindt het ‘onwenselijk’ dat onderwijsinstellingen dieren gebruiken om studentenstress tegen te gaan.

Allemaal onzin, reageert Van der Helm. ‘Er gaan de wildste verhalen rond. Mensen weten niet waar ze over praten, ze roepen maar wat.’ Zo gaat het volgens haar om iets oudere pups, tussen de veertien en twintig weken. Ook zijn er volwassen honden bij. ‘De puppy’s zouden anders een les socialiseren volgen in het Vondelpark of het winkelcentrum. Nu gaan ze naar school toe, wat is het verschil?’

Dat het stressvol is voor de jonge dieren, wuift ze ook weg: ‘Ben je gek. Ze gaan gewoon lekker spelen, en zijn ze moe dan kunnen ze in hun mandje neerploffen.’ De baasjes zijn erbij, plus een gedragstherapeut. ‘Ik zit ruim dertig jaar in het vak, ik weet heus wat ik doe.’

‘Het is eerder anti-socialiseren’

Toch zet gezondheidszorgpsycholoog Nienke Endenburg, verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, vraagtekens bij het initiatief. Ze vindt het niet kunnen dat er puppy’s worden ingezet. De jonge diertjes slapen nog veel, moeten van alles leren. Als ze te veel prikkels toegediend krijgen, is dat volgens de psycholoog niet wenselijk voor hun ontwikkeling. ‘Het is eerder anti-socialiseren.’ Met volwassen honden is het een heel ander verhaal. ‘Al moet je ook dan goed kijken wat een hond aankan.’

Dat knuffelen met honden stress kan verminderen, onderstreept ze wel. Dat blijkt volgens haar ook uit onderzoeken. Zo komt bij een knuffelsessie met een hond het hormoon oxytocine vrij. Dat geeft allerlei positieve effecten, waaronder het verminderen van stress. ‘Het werkt trouwens nog beter als je je eigen hond knuffelt.’ In de gezondheidszorg zijn er positieve ervaringen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen.

De Dierenbescherming is niet enthousiast over het knuffelen. De organisatie is tegen het inzetten van dieren ter vermaak van mensen, legt woordvoerder Dik Nagtegaal uit. ‘Daar zou je dit ook onder kunnen scharen. We hebben het liever niet en hopen dat andere mensen en organisaties dit initiatief niet zullen volgen.’

Een beetje afleiding

Ondertussen lopen bij de ingang van de bibliotheek de eerste studenten naar binnen. Noah van de Bunt (20) en Jill den Boer (21) komen voor de knuffelsessie van 14.15 uur. De twee psychobiologie-studenten zagen de activiteit op Facebook en schreven zich spontaan in. Van de Bunt: ‘Een vriendin heeft het eens in Nieuw-Zeeland gedaan en was enthousiast.’ Den Boer: ‘Ik ben benieuwd of het echt helpt tegen de stress.’

De actie leverde veel enthousiaste reacties op onder studenten. De kritiek kennen de vriendinnen ook. Ze snappen het, maar, zegt Den Boer: ‘De UvA heeft een castingbureau ingeschakeld, er zijn restricties.’ Zo mogen de studenten de honden niet voeren en niet wakker maken als ze liggen te slapen. Van de Bunt: ‘Ik heb geen verstand van puppy’s, maar iedereen heeft een sociaal vermogen. Je ziet het wanneer een hond er geen zin in heeft.’

Een kwartier later zit de knuffelsessie – waar buiten de studenten niemand werd toegelaten – erop. Lachend komen de vriendinnen naar buiten. ‘Lief’, ‘leuk’, ‘schattig’, klinkt het. Van de Bunt: ‘We zaten in een kringetje en lieten de honden naar ons toekomen. Het ging er heel relaxed aan toe’. Maar: heeft het ook geholpen? ‘Dat moet nu blijken, maar een beetje afleiding van de boeken was fijn. Een leuk uitje’, besluit Den Boer.

Catvertise-eigenaresse Van der Helm is tevreden over de eerste dag. ‘De honden vonden het hartstikke leuk. Waar hebben we het over, dacht ik’. Er liggen al meer verzoeken voor knuffelsessies, van een universiteit en verschillende bedrijven. De Amsterdamse laat het na alle heisa even bezinken: ‘Eerst even zelf ontstressen.’