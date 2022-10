Puinruimer pur sang heeft tien maanden om hoofdpijndossiers Schiphol strak te trekken

Ruud Sontag de tijdens de persconferentie over de overname van Eneco door Mitsubishi. Beeld Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

Slechts tien maanden. Dat is de tijd die de nieuwe baas van Schiphol heeft om de chaos op de luchthaven te bezweren. De voor het grote publiek nog onbekende Ruud Sondag lijkt vandaag te beginnen aan een onmogelijke missie. Maar volgens vrienden en (oud-)collega’s heeft Sondag, die furore maakte als afvalverwerker en crisismanager, alles in huis om de klus te klaren.

De nieuwe president-directeur, benoemd als ad-interim, erft de hoofdpijndossiers die zijn voorganger Dick Benschop in september dwongen tot opstappen. Sondag moet snel een oplossing vinden voor de personeelscrisis. Ook krijgt hij te maken met het stikstofdossier en moet het bedrijf, tegen de zin van luchtvaartmaatschappijen, de komende jaren krimpen. Het zijn forse uitdagingen voor een man zonder enige ervaring in de luchtvaartsector.

De publieke zaak

Maar wie naar het cv van de 60-jarige Sondag kijkt, ziet een puinruimer pur sang. In 2018 werd hij naar Eneco gehaald, het energieconcern dat destijds aan conflicten ten onder dreigde te gaan. De eigenaren, 44 Nederlandse gemeenten, buitelden over elkaar heen over de verkoop en het bestuur was uit elkaar gevallen. Sondag tekende voor vier jaar, maar boekte al binnen twee jaar succes. Hij kreeg de gemeenten op één lijn en verkocht Eneco in 2020 voor 4 miljard euro aan Mitsubishi. Met werkgelegenheidsgarantie en de verzekering dat Eneco groen blijft.

Dat deed hij met ‘zijn persoonlijke charme’, zegt Arjan van Gils, als toenmalig wethouder van Rotterdam nauw betrokken. ‘Dat zit in zijn dna. Hij is een zendeling en kan zijn plannen geloofwaardig vertellen.’ Tien maanden bij Schiphol is kort, vindt ook Van Gils, ‘maar bij Eneco heeft hij bewezen dat hij snel kan schakelen. Hij houdt de focus.’

Sondag lijkt een voorkeur te hebben gekregen voor bedrijven met publieke aandeelhouders, zoals Schiphol. Na zijn vertrek bij Eneco werd Sondag commissaris bij spoorbeheerder ProRail en Havenbedrijf Rotterdam, functies die hij nu heeft neergelegd. Volgens NPO-voorzitter Frederieke Leeflang, voormalig commissaris bij Eneco en inmiddels bevriend met Sondag, zegt dat wat over zijn drijfveren. ‘Je gaat daar aan de slag omdat je iets hebt met de publieke zaak.’

Valse start

Volgens Sondag komt zijn ambitie voort uit zijn afkomst en jeugd. In de Green Leader podcast over groen ondernemen noemt hij zichzelf ‘een bijzonder geval’. Sondag werd als buitenechtelijk kind geboren in een klooster in Breda en afgestaan aan een Zeeuws stel. ‘Ik had een beetje een valse start in het leven. Ik denk dat ik daarom een enorme energie heb om iets echt goed te doen.’

Zijn Zeeuwse adoptievader was loods in Vlissingen en zat een groot deel van de tijd op zee. Sondag, die naar eigen zeggen een ‘zesjes en zevens-leerling’ was op school, droomde van een baan bij de marine. Toen hij te horen kreeg dat hem daar een administratieve dienst zou wachten, weigerde hij. ‘Chef gevulde koeken’, dat ging voor hem niet werken.

Sondag kiest voor een carrière in het bedrijfsleven die hem, na een studie rechten, bij rederij Nedlloyd brengt. Hij werkt er zo’n tien jaar tot hij in 1997 terechtkomt bij het bedrijf van afvalmagnaat Leo van Gansewinkel. Die ziet in hem de toekomst van zijn bedrijf en maakt hem in 2001 ceo.

Bij Van Gansewinkel staat Sondag bekend als een bestuurder met oog voor personeel. Het is ook een van de redenen voor zijn vertrek in 2012. De buitenlandse investeringsmaatschappijen KKR en CVC, eigenaren van de afvalverwerker, eisen na de kredietcrisis een grootscheepse reorganisatie. Sondag weigert en stapt samen met een medebestuurder op. Volgens vrienden en collega’s toont het aan dat Sondag iemand is die voet bij stuk houdt.

Afval bestaat niet

Als afvalverwerker ontpopt Sondag zich, onder het motto ‘afval bestaat niet’, tot duurzaam ondernemer. ‘Al voordat het echt aan de orde was sprak Ruud zich uit over duurzaamheid’, zegt VVD-coryfee Hans Wiegel, die commissaris was bij het bedrijf en bevriend raakte met Sondag. ‘Hij gelooft niet alleen in duurzaamheid, hij doet er ook echt wat aan.’

Ook nadat Sondag bij Gansewinkel vertrok bleef hij investeren in duurzame ondernemingen, zoals producenten van vleesvervangers. Volgens Schiphol sluit zijn ‘bewezen duurzaamheidsprofiel’ aan bij de ambities van de luchthaven. Al blijft het de vraag hoeveel ruimte daar in tien maanden voor is.

Overigens hoeft niemand te verwachten dat er vanaf dinsdag een activist in de bestuurskamer zit. Van ‘vliegschaamte’ heeft de bestuurder bijvoorbeeld geen last, zei hij eerder. Hij noemde zichzelf ook ‘niet bepaald links’, iets dat Wiegel beaamt.

Schijnwerpers

Waar vrienden en collega’s het vrijwel allemaal over eens zijn: niet eerder had Sondag een functie waarmee hij zo in de schijnwerpers komt te staan. Hij vermeed tot nu toe de spotlights. Zo hield hij de aanloop naar de deal rond Eneco handig uit de media, vertelt voormalig wethouder Van Gils. In zijn nieuwe functie moet hij er juist voor waken dat hij te weinig communiceert. Zijn voorganger Benschop kreeg het verwijt onzichtbaar te zijn.

Sondag vroeg zich wel af wat het betekent dat hij onder een vergrootglas komt te liggen, zegt Leeflang. ‘Voordat hij ja zei, hebben we het erover gehad.’ Sondag, die drie volwassen kinderen heeft en met zijn man André in Amsterdam woont, wil rekening houden met zijn privéomgeving. ‘Als het niet lukt, heeft het impact op je persoonlijke leven’, zegt Leeflang.

Maar de kans dat het misloopt acht ze klein. Leeflang ziet het hem vlottrekken, al heeft hij daarvoor mogelijk langer nodig dan de interimperiode. ‘Ik denk dat hij nu voor zichzelf een termijn zet waarin hij oplossingen moet vinden.’ Wiegel is daar niet zeker van. ‘Hij heeft genoeg andere leuke dingen te doen’, zegt hij. ‘Bij andere bedrijven heeft hij het ook rechtgezet en ging hij fluitend weg. Dat verwacht ik ook hier.’