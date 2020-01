Puinhoop bij de fiscus te groot voor één D66’er

Rutte na afloop van het coalitieoverleg. Beeld ANP

Goedemiddag,

Tot zijn afgrijzen ziet Mark ‘kleine overheid’ Rutte zijn kabinet uitdijen. Niet één, maar twee staatssecretarissen moeten er aan te pas komen om de rokende puinhoop die de Belastingdienst heet op te ruimen.

En verder: zal Oud en Nieuw nooit meer hetzelfde zijn en sleept de Tweede Kamer een moskee voor de rechter.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

NIEUWS VAN DE DAG

Duo moet fiscus runnen

De gedroomde kabinetsploeg van Mark Rutte is een zo klein mogelijke, met ministers en staatssecretarissen die ‘het net iets te druk hebben’. ‘Het hele probleem is dat je met meer bewindslieden ziet dat ze werk gaan zoeken om hun salaris te rechtvaardigen', zei Rutte in 2015. Daarom schrapte de VVD’er toen hij als premier aantrad meerdere baantjes. Als voorstander van een kleine overheid wilde hij ‘de trap van bovenaf schoonvegen’.

Van dat voornemen was al weinig over bij de presentatie van het huidige kabinet, dat met 24 bewindslieden aan de forse kant was, maar vandaag zette Rutte zijn ideaal definitief bij het grofvuil. Menno Snel, die vorige maand aftrad als staatssecretaris van Financiën, krijgt namelijk niet één, maar twee vervangers. Beide nieuwe bewindspersonen zullen D66'ers zijn, zoals Snel dat ook was. Partijleider Rob Jetten hoopt spoedig twee geschikte kandidaten te vinden.

Twee D66-ers? Daarmee los je problemen niet op maar maak je ze twee keer zo groot! https://t.co/4lzk0JerRM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 13 januari 2020

Volgens de coalitiepartijen kan slechts een duo de problemen bij de Belastingdienst het hoofd bieden. Die zwelgt onder de toeslagenaffaire en het ingewikkelde stelsel van belastingen en toeslagen dat die affaire in de hand werkte. De dienst wordt opgeknipt: één staatssecretaris ontfermt zich over het innen van belastingen en de hervorming van het stelsel, de ander wordt verantwoordelijk voor de uitbetaling van toeslagen en de douane.

De Tweede Kamer aast al langer op zo'n reorganisatie, maar de uitvoering zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, analyseert politiek verslaggever Gijs Herderscheê. Zo is er over de toekomst van de toeslagen, een politiek gevoelig onderwerp, nog geen enkele duidelijkheid.

VUURWERKVERBOD

De grens is bereikt

Klanten laadden hun auto vol tijdens de vuurwerkverkoop. Beeld ANP

Heeft de laatste legale knal al geklonken? Het zou zomaar kunnen, na de aankondiging van Ferdinand Grapperhaus dat het vuurwerk tijdens Oud en Nieuw een halt wordt toegeroepen. ‘Geweld, letsel, het oneigenlijke gebruik van vuurwerk, brandstichting, vernielingen...’, somde de minister van Justitie en Veiligheid vrijdag op. ‘Het zijn echt groepen mensen die er een wildwestpuinhoop van hebben gemaakt.’

Opnieuw steeg het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling, en dus konden CDA en VVD niet meer om een verder verbod op consumentenvuurwerk heen. Deze week overleggen de fracties van beide partijen nog over de te volgen route, maar Grapperhaus en Rutte gaven vorige week al de richting aan: er komt sowieso een verdere inperking van het nieuwjaarsgeknal. Hier speelt mee dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren werken aan een totaalverbod op vuurwerk. De coalitiepartijen komen liever zelf met een oplossing dan zich over te geven aan de grillen van de oppositie.

Waarschijnlijk stuurt het kabinet aan op een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, terwijl sierpotten mogen blijven. Dat was ook het dringende advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in december 2017. Een advies dat het kabinet lang in een la liet verstoffen, maar nu niet meer kan negeren.

CONFLICT IRAN-VS

Nederland kijkt toe

Geknal van een andere orde klonk tijdens het reces in het Midden-Oosten. Daar liquideerden de Verenigde Staten generaal Soleimani van Iran, dat daarop reageerde door Iraaks-Amerikaanse vliegbases met raketten te bestoken. Slachtoffers vielen er niet bij die vergeldingsactie, maar enkele uren later was het alsnog raak: Iran schoot - mogelijk per ongeluk - een Boeing uit de lucht. Alle 176 inzittenden kwamen om.

Bij zulke gebeurtenissen op het wereldtoneel kan Nederland meestal niet anders dan toekijken, maar gespannen is de Tweede Kamer wel. Niet in de laatste plaats over het fregat dat Nederland volgens planning later deze maand naar de Straat van Hormuz stuurt. Kan dat nog wel, nu Iran in chaos verkeert en een ongeluk - zie de neergeschoten Boeing - op de loer ligt?

D66 wil dat het kabinet de risico's ‘opnieuw weegt', maar coalitiepartners VVD en CDA zien daar niets in. Zij blijven onverminderd achter de missie staan, ook nu het spannend wordt.

EN DAN DIT NOG

Kamer naar de rechter

Weinigen zullen kunnen zeggen dat ze door de Tweede Kamer voor de rechter zijn gesleept. Die eer valt nu wel ten deel aan het bestuur van de Utrechtse AlFitrah-moskee, dat weigert te vertellen waar het zijn geld vandaan haalt. Een commissie van de Kamer die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën wil via een kort geding inzage afdwingen bij het salafistische en sektarische gebedshuis.

Frits Wester is thuis

Vier maanden na zijn plotselinge opname in een afkickkliniek in Zuid-Afrika is Frits Wester terug op het Binnenhof. De politiek duider van RTL Nieuws, die toegaf een alcoholprobleem te hebben na een televisieoptreden in beschonken staat, heeft ‘heel veel zin om mentaal en fysiek weer fit aan de slag te gaan'. De Miljoenennota van 2021 is nu al niet meer veilig.

Frits Wester. Beeld ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.