Pubsluiting valt slecht in Liverpool: ‘Boris Johnson probeert onze stad kapot te maken’

Anna Maria Slater, 54, kroegbazin van The Grapes in Liverpool. Beeld Carlotta Cardana

Het huilen staat Anna Maria Slater nader dan het lachen als ze woensdagmiddag de deuren van haar pub sluit en wederom afscheid neemt van haar personeel. The Grapes, gelegen in de schaduw van de beroemde Anglicaanse kathedraal van Liverpool, is een van de honderden kroegen die op last van de Britse regering minimaal een maand dicht moeten. ‘De Conservatieven hebben altijd een hekel aan Liverpool gehad,’ zegt de 54-jarige kroegbazin, ‘maar het ergste is dat onze eigen Labourbestuurders hier aan hebben meegewerkt.’

Eerder deze week heeft de regering-Johnson een stoplichtsysteem ingevoerd in een poging om de tweede coronagolf te beteugelen. Het grootste deel van Engeland kreeg daarbij de kleur oranje, een staat van waakzaamheid. Maar de havenstad aan de Mersey kreeg als enige rood, wat betekent dat de natte horeca dicht moet, alsmede de gokkantoren, casino’s en sportscholen. Bovendien mogen leden van verschillende huishoudens niet meer bij elkaar op bezoek gaan, zelfs niet als dat in de achtertuin is. Speciale covid marshalls, burgers in uniform, helpen bij de handhaving. En dat in wat een feestjaar had moeten zijn, met het kampioenschap van Liverpool en de 80ste geboortedag van John Lennon.

De regering wijst op het hoge besmettingscijfer in Liverpool en omstreken, waar meer dan 600 op de 100.000 mensen covid-19 onder de leden hebben, onder wie veel studenten. In ziekenhuizen in de Merseyside liggen zo’n 300 coronapatiënten, en 30 Liverpudlians zijn afgelopen week aan het virus bezweken. De vrees bestaat dat het aantal zal oplopen. Na overleg met burgemeesters van Liverpool en de Merseyside, die samen 1,6 miljoen mensen besturen, is besloten tot de mini-lockdown, wat ertoe heeft geleid dat de straten bijna net zo stil zijn als voor de zomer. Alleen op de trappen van de imposante St George’s Hall is het druk, vanwege de opnamen voor de nieuwe Batman.

Voetbalramp

Voor Boris Johnson was het politiek gezien een pijnlijke beslissing. Immers, de premier wilde zich na de verkiezingen van december juist profileren als vriend van het noorden, het deel van Engeland waar de Conservatieven sinds de dagen van Margaret Thatcher weinig geliefd zijn. Dat geldt met name voor Liverpool, waar Johnson ook persoonlijk wordt gehaat. De Liverpudlians, getraumatiseerd door de voetbalramp in het Hillsborough-stadion en de gruwelijke moord op Al Qaida-gijzelaard Ken Bigley, zijn nog niet vergeten dat ze vijftien jaar geleden als sentimentele huilebalken werden neergezet in een artikel in The Spectator, het blad waarvan Johnson toen hoofdredacteur was.

‘Ze haten ons’, zegt Thomas Bell, een 50-jarige keukenhulp in een Italiaans restaurant, ‘en daarom kunnen ze dit maken. De regering heeft geen idee waar ze mee bezig is. Als ze overal teststraten hadden geopend, was dit allemaal niet nodig geweest. Ze geven alleen maar om Londen en het zuiden.’ Kroegbazin Slater van The Grapes, die een van de beste selectie traditionele ales heeft van de stad, denkt er net zo over. ‘Nottingham heeft nog meer besmettingen, maar die stad heeft drie Conservatieve afgevaardigden. Geen wonder dat de pubs daar nog gewoon open zijn. Thatcher heeft onze stad kapot proberen te maken, en Johnson probeert dat nu weer.’

Labour-leider Keir Starmer speelde dinsdag op dit sentiment in met het voorstel om twee à drie weken een mini-lockdown voor het hele land in te stellen, in de hoop om zo de stijging van het aantal coronabesmettingen af te remmen. Dit was ook geopperd door de wetenschappelijk adviseurs van de regering. Johnson negeerde dat advies en koos voor een regionale aanpak. Een landelijke lockdown stuit op weerstand bij minister van Financiën Rishi Sunak en veel fractieleden van de Conservatieve Partij. De economische schade zou immers niet te overzien zijn. Critici van lockdowns wijzen op de stelling van de Wereldgezondheidsorganisatie dat zulke verregaande maatregelen niet werken.

Verdeeld

Anders dan in maart, toen er een zekere consensus bestond bij de bestrijding van het coronavirus, is het Verenigd Koninkrijk nu op alle fronten verdeeld. De regering is aan slijtage onderhevig, steeds meer wetenschappers betwijfelen het nut van een lockdown, en enkele belangrijke conservatieve kranten – waaronder The Daily Telegraph, waar Johnson eveneens voor heeft gewerkt – hebben de frontale aanval geopend op de premier. Schotland en Noord-Ierland voeren een geheel eigen beleid. Uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Britse bevolking, als de dood voor het virus, nog steeds achter een ferm coronabeleid staat, al worden de critici van de coronamaatregelen, onder wie enkele prominente oud-rechters, steeds luider.

Het is stil rond de kerk van Saint Luke in Liverpool, terwijl het een feestjaar had moeten zijn. Beeld Carlotta Cardana

Bij The Grapes zegt Anne Marie Slater dat ze alle begrip had voor de eerste lockdown, maar dat de horeca nut en onrechte wordt geslachtofferd. ‘We hebben er in de zomer alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk te maken en dat is gelukt. Uit de cijfers van de overheid zelf is gebleken dat slechts 5 procent van de besmettingen in horecagelegenheden wordt opgelopen. En waarom mogen kroegen die eten serveren, de grote jongens, wel open blijven? Misschien omdat Boris Johnson goed bevriend is met de eigenaar van Wetherspoons, de grootste pubketen van het land? Die twee hebben samen campagne gevoerd voor de Brexit. Mijn pub, dat is mijn leven, mijn levenswerk.’

Ze spreekt de vrees uit dat de drooglegging ervoor zorgt dat mensen, jongeren voorop, hun eigen feestjes gaan bouwen, waardoor het gevaar van besmettingen juist toeneemt. Een voorproefje was het spontane straatfeest dat in Liverpool ontstond nadat dinsdagavond de bel voor de laatste ronde had geklonken. Het beleid van de Britse regering boezemt de feestvierders weinig vertrouwen in. Er werd hardop gelachen om de minister van Huisvesting en Gemeenschappen die zich op televisie geen raad wist met de vraag wat een ‘volwaardige maaltijd’ is, die pubs moeten kunnen opdienen om open te blijven. De bewindsman antwoordde dat een pasteitje alleen daar niet onder valt, maar wel als er salade bij wordt geserveerd.

Een antwoord dat je, aldus Slater, alleen van een politicus uit Londen kan verwachten.