Publieke Omroep wil ON derde sanctie opleggen en hint op verzoek tot intrekking licentie

Ongehoord Nieuws met presentatoren Arlette Adriani en Ahmed Aarad. Beeld Ongehoord Nederland

Met die derde boete gaat de NPO door op de eerder ingezette weg tegenover Ongehoord Nederland. De vraag is of die uitmondt in het verwijderen van de jonge omroep uit het publieke bestel. Bij herhaalde overtredingen van de regels van de publieke omroep kan de NPO aan staatssecretaris van Media Gunay Uslu (D66) vragen de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken.

De omroep krijgt nu de kans om te reageren op de voorgenomen sanctie, waarna de NPO er een definitief besluit over neemt en de hoogte van het bedrag bepaalt. Als de financiële sanctie definitief wordt, zal de Raad van de Bestuur van de NPO ‘zich beraden’ over zo’n verzoek tot het intrekken van de licentie. Nooit eerder stond zoiets in Hilversum op de agenda.

Tweede Kamerleden van oppositie en coalitie vragen staatssecretaris Uslu nu om ingrijpen. ‘Op hoeveel sancties moeten we nog wachten?’, zegt Mohammed Mohandis van de PvdA tegen persbureau ANP. Hij vindt dat Uslu niet hoeft te wachten op een verzoek van het NPO-bestuur.

Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt de positie van ON onhoudbaar. ‘Dit gaat over het voorkomen dat nog langer doelbewust en bij herhaling aantoonbaar foutieve informatie via een publieke omroep wordt verspreid.’ Het CDA vraagt om duidelijkheid over de plannen van de NPO.

‘Aantoonbaar onjuiste informatie’

De NPO legt de nieuwste sanctie op naar aanleiding van een rapport van de Ombudsman van de NPO, die eind november vorig jaar constateerde dat ON ruimte geeft ‘aan aantoonbaar onjuiste informatie’. De Ombudsman had veel klachten ontvangen over racistisch en discriminerend beeld- en taalgebruik in een uitzending van Ongehoord Nieuws van 15 september.

In die uitzending waren filmpjes te zien van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. ‘De minder belichte zijde van racisme’, aldus presentator Arlette Adriani. Tv-programma Pointer onderzocht de filmpjes en vond in geen enkel geval bewijs van ‘anti-wit’-racisme. De Ombudsman bevestigde dat het item in strijd is met de journalistieke code, waarin staat dat uitzendingen feitelijk en eerlijk moeten zijn.

Ook in andere uitzendingen over de schreef

De Ombudsman onderzocht ook andere uitzendingen van Ongehoord Nieuws. Rond thema’s zoals stikstofproblematiek, coronamaatregelen en vaccinaties, asielzoekers, gender, de macht van de EU en de intenties van de Nederlandse overheid, verspreidt Ongehoord Nederland volgens de Ombudsman ‘herhaaldelijk onjuiste informatie’. De omroep noemde het rapport ‘in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief’, en zei inmiddels stappen te hebben genomen om het verspreiden van onjuiste informatie te voorkomen.

Ongehoord Nederland (ON) noemt de nieuwste sanctie ‘een aanval op de fundamenten van onze democratie’ en ‘een openbaring van de intentie om omroep ON van de buis te halen’. ON brengt naar eigen zeggen een rechts geluid dat veel mensen graag horen, maar dat niet welkom is binnen de ‘links-‘liberale politiek-correcte’ publieke omroep.

De uitzendingen van Ongehoord Nieuws – voorheen een actualiteitenrubriek, tegenwoordig ‘opinieprogramma’ – leiden regelmatig tot ophef en controverse, omdat complottheorieën en onjuiste informatie er vaak onweersproken aan bod komen. Eind december nog legde de NPO ON een sanctie op van 56 duizend euro, omdat de omroep weigert samen te werken met andere omroepen. In juli vorig jaar kreeg ON een boete van 83 duizend euro, toen ook al wegens het schenden van de journalistieke code.