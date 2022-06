Publieke omroep wil budget Ongehoord Nederland korten wegens schenden journalistieke code

Een microfoon met een plopkap van de omroep Ongehoord Nederland (ON). Beeld ANP

Met de aangekondigde sanctie zet de NPO de relatie met Ongehoord Nederland op scherp. De omroep, die dit jaar begon met uitzenden, oogst al langer kritiek, omdat complottheorieën en aantoonbaar onjuiste informatie er zonder kritische kanttekeningen ter sprake komen. De omroep heeft echter genoeg leden verzameld en kan daarom niet zomaar het recht worden ontnomen om met publiek geld programma’s te maken.

De NPO heeft nu toch een manier gevonden om ON te raken, namelijk door te verwijzen naar zijn ‘publieke mediaopdracht’. Daarbij horen volgens de NPO ‘hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen’, vastgelegd in de journalistieke code. Nu de ombudsman heeft geconcludeerd dat ON die journalistieke code stelselmatig schendt, ziet de NPO binnen de Mediawet ruimte om maximaal 15 procent van het toegekende budget in te houden. Voor ON zou dat neerkomen op 540 duizend euro op jaarbasis.

Onjuiste informatie

De NPO-ombudsman stelde in een recent rapport dat ON onder andere tekortschiet op het gebied van betrouwbaarheid. De omroep draagt daardoor bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, aldus het onderzoek. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie. ‘Journalistieke programma’s bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik’, stelde NPO-ombudsman Margo Smit. ‘Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo.’

De NPO heeft ON woensdagmiddag zelf in kennis gesteld van het voornemen om op het budget te korten. Voordat de raad van bestuur van de NPO die financiële sanctie en de hoogte ervan definitief vaststelt, krijgt ON ‘in het kader van hoor en wederhoor’ de kans om op het voornemen te reageren. In de week van 27 juni volgt een definitief besluit.

De wet schrijft voor dat de NPO die volgorde – eerst een voorgenomen besluit en daarna pas een gesprek en definitief besluit – moet aanhouden. De NPO heeft er volgens een woordvoerder voor gekozen om dat voorgenomen besluit al publiek te maken omdat het om een ‘uitzonderlijke situatie’ gaat en er veel maatschappelijke onrust is ontstaan rond ON.

ON spreekt in een reactie van ‘een frontale aanval op het voortbestaan van ons als omroep en de persvrijheid in Nederland’. De omroep is het niet eens met de conclusies van de ombudsman en betreurt het dat de NPO zijn voornemen bekend heeft gemaakt zonder eerst met ON in gesprek te gaan. De omroep zegt zelf een ‘ongehoord’ perspectief te bieden op maatschappelijke thema’s en stelt dat het onderdrukken daarvan ‘riekt naar onversneden censuur’.