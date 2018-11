Publieke omroep investeert paar miljoen extra in journalistiek

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Ster-inkomsten weer op het oude niveau komen, aldus minister SLob. Beeld ANP

De NPO investeert komend jaar 2,9 miljoen extra in journalistiek, waardoor programma’s als Nieuwsuur meer geld krijgen voor ‘online verbreding’ en relatief nieuwe onderzoeksmethodes, zoals datajournalistiek. Er is ook budget voor nieuwe journalistieke programma’s. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt door minister Slob (media) en de NPO.

Minister Slob is tevreden met de toekomstplannen van de publieke omroep, waarover de afgelopen tijd is onderhandeld. Hij stelt om die reden, zoals eerder toegezegd, in totaal 40 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld kunnen de omroepen teruglopende reclame-inkomsten deels compenseren.

Een deel van de 40 miljoen (2,9 miljoen euro) gaat dus naar journalistieke producties. 37,1 miljoen is bestemd voor overige programmering, zoals documentaires en Nederlandse series, en verbetering van het on demand-platform NPO Start. Het resterende tekort op de begroting van volgend jaar, 22 miljoen euro, vullen de omroepen aan uit reserves en door te snijden in ‘organisatiekosten’.

Deel ingrepen gaat door

Dreigende bezuinigingen op religieuze radio en televisie, muziek en kunst, dag- en zomerprogrammering worden dankzij de bijdrage uit Den Haag afgeblazen. De NPO houdt wel vast aan de geplande daling van het aantal afleveringen van de journalistieke tv-programma’s Zembla en Tegenlicht en de verhuizing van actualiteitenrubriek Brandpunt+ naar internet. Daar grijpt de NPO niet in om te bezuinigen maar om te vernieuwen. Dat zou nodig zijn omdat de rubrieken op tv een relatief klein, oud publiek trekken. Een deel van hun budget gaat naar digitale initiatieven.

Het aantal reguliere uitzendingen van Andere Tijden daalt zoals eerder bekendgemaakt van 35 naar 17. In de nieuwe begroting is wel geld vrijgemaakt voor enkele aanvullende thema-uitzendingen (specials) van dit geschiedenisprogramma. Ook investeert de NPO in meer grote historische series.

De publieke omroep wordt deels gefinancierd uit reclame-inkomsten, die al jaren dalen. ‘Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Ster-inkomsten weer op het oude niveau komen’, stelt minister Slob in een persverklaring. ‘Hierdoor zijn voor de langere termijn fundamentele ingrepen onontkoombaar.’ Het kijkgedrag verandert; vooral jongeren kijken steeds minder traditionele, rechtstreekse televisie. ‘Deze combinatie dwingt volgens het kabinet tot een fundamentele bezinning op de toekomst van de publieke omroep, om deze ook in de toekomst relevant te houden.’

Over twee jaar, als de huidige concessieperiode voor de omroepen afloopt, moet duidelijk zijn hoe een ‘toekomstbestendig’ bestel er uitziet. De Tweede Kamer begint volgende week een serie hoorzittingen hierover. Gespreksthema’s zijn onder andere het eventueel reclamevrij maken van de NPO en het vergemakkelijken van intensieve journalistieke samenwerking tussen omroepen en commerciële mediabedrijven, zoals dagbladen.